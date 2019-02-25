ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

上《康熙》頭淋墨汁爆紅　焦糖哥哥揭「慘窮童年黑歷史」爸聚賭入獄

圖文／鏡週刊

如果有時光機，你會想回到什麼時候？

焦糖哥哥：

請繼續往下閱讀...

我想回到國中開始在數學課發呆的時候。

我想告訴當時發呆的自己，你不要放棄數學，不然，等到國三你想好好念書時，就來不及了，你沒辦法考高中、讀大學了。我也想告訴那時候的自己，不要對自己沒信心，不要對生活失望，你長大之後會很帥，還會被總統點名寫在臉書上。

總是迫不急待向世人宣告「我在讀書」的焦糖哥哥，最近也算是讀出一片天了。他因為書籍掛名推薦被中共打壓，上了報紙頭條，連總統蔡英文也在臉書上，以他為例做「英語教學」，還戲稱他是：「Brother Caramel。」

「我現在是三軍統帥認證的國家級焦糖了。」他臉書上的自拍照總是跟書本合照，連寫保養品業配文也不忘以一面書牆當背景，知識彷彿就是他的BURBURRY風衣和LV包。就連問他為何毫不顧忌對政治表態？「因為我有讀書。」沒幾句話便跳出馬克思、黑格爾、大衛哈維的名字，臉書上大談轉型正義、婚姻平權、兩岸關係。這是一個網紅搶當公共知識分子，而公共知識分子又拚命學當網紅的年代。

37歲的焦糖本名陳嘉行，這麼熱衷於「讀書」，是因為讀書對他來說是一件得來不易的事。「我國中的時候，就不知道活著要幹嘛，不是想去死，是覺得活著很累。」翻開他成長的相簿，只見他身材略胖，穿著樸素完全看不出有藝人的潛力：「當時沒錢買衣服，也不懂打扮，看起來很土。」一張在台中公園的合照，媽媽帶著4個小孩請路人拍照。這天，他們去監獄看坐牢的父親，回程順便到台中公園玩，留下少數的全家出遊照。

陳嘉行童年去監獄探望父親後，媽媽帶著小孩順道到台中公園玩的留影。（陳嘉行提供）

父親是賭徒，在他念小學前因聚賭被關。母親為了養家賣過玉蘭花、到工廠當女工。父母時常不在家，排行老三的他還要照顧因摔傷而智能不足的姊姊。國中最怕便服日，因為他的便服是夜市盜版，衣服上的米老鼠，臉是歪的。因為是小學買的，尺寸太小，四肢還露出一大截。

他鞋子壞了，也沒錢買，跟鄰居要了一雙大3號的二手鞋，穿到腳破皮也就罷了，還因為鞋子顏色不符合學校規定，時常被老師沒收，他只好光著腳丫在校園走動。「窮是什麼？窮就是每天被這些事煩，不知道要怎麼辦。」親戚都說他們一家兄弟以後一定會「撿角」：「聽了這種話也不會特別覺得怎樣，真實生活已經慘到不差這一刀了。」

上了高職後，哥哥離家念大學，母親到外地工作，弟弟值叛逆期，飆車、與未成年女子發生關係：「我常上警局處理弟弟的事，我很氣，常打他，甚至故意不去警局保他…我後來理解，他在這種家庭長大，沒人關心他，他從小功課不好，小學還被叫去跟垃圾桶坐一起，畢業連國字都沒認識幾個…。」還好弟弟後來走上正途，現在有了一個圓滿的家庭。

他記憶中少數與家人快樂的回憶，竟是一家人上賭場：「大人賭博，小孩在裡面吹冷氣又有點心吃，發牌的工作人員還會陪你聊天，我以前好想到裡面工作。」在外濫賭、酗酒的父親回家則是發酒瘋，要陳嘉行去混黑道養他，又把弟弟送去酒店當少爺，最後是媽媽出面阻止一切。「你說這種日子要念什麼書？就像馬克思說的，活在貧窮線上的人，每天只求溫飽，根本沒有時間思考了。」

陳嘉行童年去監獄探望父親後，媽媽帶著小孩順道到台中公園玩的留影。（陳嘉行提供）

他17歲上台北工作，在影視公司打工，之後為了賺錢當起了唱跳的「焦糖哥哥」。沒想到，那是一份血汗工作：「一個月收入只有二萬多。」最難受的還是現實的逼迫：「我常被主管罵不會說話，舞跳得不好…最後，我乾脆離開，開始跑通告。」

他開始受到觀眾注意是上了《康熙來了》，那次他拿墨水從頭倒下將臉淋黑：「那時候我心理應該有些狀況，工作不穩定，又沒錢，每天都要喝酒才能睡得著。」他對自己極度沒自信，遇到喜歡的人不敢開口，想談戀愛，結果對方當他是砲友：「沒關係啦，至少有舒服到。」明明是悲傷的事，卻被說成一場笑中帶淚的脫口秀：「我沒有很可憐啦，我剛是挖眼屎，你們不要說我是在流眼淚，也不要把我拍得像是癌未一樣…真的覺得我可憐，就捐錢給我好了。」

在人生最低潮時，他加入了教會：「那裡好溫暖，每個人好關心你。」他受洗那天，甚至感動到哭。但不到半年的時間，陳嘉行因故被認為邪靈附身，需要驅魔：「一群人圍著我念『天語』，我被禁食，還一直被逼著要嘔吐，整個過程超級不舒服。」教會還告訴他，因為邪靈附身，他的家庭才會如此，姊姊才會智能不足。「我不會說信仰是錯的，但要跟對人。」最後，他選擇離開教會。

教徒用上帝的眼光審視自己的生命，陳嘉行則用馬克思的資本論回頭看自己的人生：「階級真的很可怕，像我爸週邊全是一樣的人，不是賭博就是當人家的小三。那個環境會讓人絕望，你就只能寄望在賭讓自己翻身…我不會說我恨我爸，他也是環境下的受害者，但我們不親，像陌生人。」

至於國中時不知為何而活的疑問，找到解答了嗎？「我讀書之後體會到，人活著是為了讓人與人之間變得更好。」知識可以是炫耀的行頭，也可以是深植自己生命並進一步產生改變的力量。「富二代讀馬克思，貧窮比較像是Babyboss裡的體驗遊戲，對我來說，馬克思說的貧窮與階級是真的發生在我生命裡的事。」


更多鏡週刊報導
蔡英文臉書教英文　comment名詞、動詞的正確用法
書本掛名推薦遭對岸封殺　焦糖哥哥：無聊小事
【時光機】他童年超窮　母親竟要父親納妾幫忙賺錢

推薦閱讀

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫安佐脫魯！新對象「撞臉子瑜」超萌真面目曝光　羞到臉爆紅：她是我的菜

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～　《RM》工作人員嚇傻

公婆用手狂彈兒子小GG！新手媽崩潰阻止　婆婆「恐怖回答」讓她發毛

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

吳謹言爆秘戀《延禧攻略》鮮肉男神！　峇里島海邊約會被捕獲

「我姊已經上吊死了」善心反被缺錢民眾私訊圍攻　郁方遭死逼借錢

韋汝生1子9年等不到名分！　豪門舊愛一句話點破「兩人關係」

打遊戲認識「大咖韓星」　約出來吃飯⋯竟是SJ希澈、李洪基

奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克

唐綺陽運勢／魔羯「翻轉人生重大事件」　2星座人紅桃花旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 焦糖哥哥, 陳嘉行

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台灣女孩前進當「南韓練習生」　苦練3年確定出道！
  2. 李晶晶「說這句話」　理科太太聽完怒了：我現在拳頭很硬！
  3. 上《康熙》頭淋墨汁爆紅　焦糖哥哥揭「慘窮童年黑歷史」爸聚賭入獄
  4. 郭雪芙「無P高清素顏特寫」長這樣！　美肌off…網傻眼：嚇死人
  5. 奧斯卡／賭盤崩潰！《幸福綠皮書》跨越黑白隔閡　奪下最佳影片
  6. 奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》最佳影片　男主角雷米馬利克
  7. 奧斯卡／「墨西哥三巨頭」又發威！艾方索柯朗從好友手中抱走最佳導演
  8. 奧斯卡／《真寵》女王奪影后！奧莉薇雅柯爾曼：這不是我想要的結果
  9. 古力娜扎爆復合張翰！　分手1年「2進2出同社區」被抓包
  10. 《大學生》女星當伴娘「有禮貌穿搭」激美！　貼心舉動網讚爆：超善良

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366