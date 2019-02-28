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紅髮艾德秘婚！聖誕節「娶回高中同學」　為老婆預留專屬刺青

記者李玟儀／綜合報導

英國人氣歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）和交往3年的女友Cherry Seaborn在2018年初訂婚，同年8月時曾傳小倆口已經悄悄完婚，不過消息未獲證實。28日（台北時間）有消息指出，他和未婚妻在2018年聖誕節舉辦小型婚禮，僅邀40人左右。

紅髮艾德（Ed Sheeran）和Cherry Seaborn。（圖／翻攝自紅髮艾德IG）

▲紅髮艾德在2018年初宣布訂婚。（圖／翻攝自紅髮艾德IG）

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據《太陽報》報導，有消息人士透露紅髮艾德和26歲未婚妻在聖誕節完婚，兩人僅邀40位親朋好友出席，「他希望這只是屬於他們的一場小小的冬季婚禮。」不過小倆口計畫在夏天為藝人好友們再舉辦一次節日型的盛大婚宴。

事實上，紅髮艾德的熱門金曲《Perfect》便是獻給女方的歌曲，過去曾透露婚禮會走小型精緻路線，不打算親自表演，也不會讓歌手朋友們獻唱。現年28歲的他說過，未來如果有了孩子，可能會放棄最愛的音樂工作，希望能專心當個好父親，顯見對家庭的重視。

▲紅髮艾德先前提到女友一臉害羞。（圖／翻攝自YouTube／Access）

紅髮艾德與Cherry Seaborn在訂婚前交往3年多，兩人過去是高中同學，但是直到2015年重遇才開始交往，女方甚至為了他從美國搬到英國，兩人的感情一直都非常穩定，過去紅髮艾德也提及，在自己壓力大、藥物成癮，必須暫退演藝圈戒掉藥癮的那段時間，幸虧有女友在身旁，「她是我很大的助力，我可以康復都要感謝他。」回想起那段日子，他完全無法在有外界干擾下工作、寫歌、表演，完全零收入的情況下，Cherry Seaborn也毫無怨言地陪在自己身邊，讓他非常感動。

另外，紅髮艾德全身上下有60個刺青，他曾透露預留了一個特別的位置，想等到和女友結婚後，刺上屬於兩人的愛的標記，如今兩人已經結為夫妻，粉絲或許可以期待他會刺下什麼，為兩人的愛情留下專屬回憶。

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