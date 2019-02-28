勝利爆要求「帶正妹來我付錢」　砸1800萬開趴驚見「台灣K男星」

▲勝利近來風波不斷。（圖／CFP）

記者李玟儀／綜合報導

南韓知名夜店「Burning Sun」近日遭爆供客吸毒、迷姦女性，勝利過去身為該夜店理事難辭其咎，成為韓網撻伐的對象，韓媒緊接著再度揭露，他2017年在菲律賓開生日派對時，邀請「有水準正妹」作陪，報導中指出台灣演員K也是受邀對象。

據《Dispatch》報導，勝利在2017年曾在菲律賓包下高級渡假村開趴，邀請150名左右好友同歡，花費約新台幣1800萬元，除了機票、住宿全包之外，在派對上還提供高級香檳供賓客享用。賓客中分為VIP、一般客人兩種等級，有2位來自台灣的賓客在其中，一位人稱「林太」的被分在台灣VIP第一組，K男星則是台灣VIP第二組，另外還有新加坡藝人在內。

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不只如此，據報導種指出一般客人中包含「小姐」，這些「小姐」有模特兒也有網紅，其中從台灣來的模特兒就有大概9位。有一名A女爆料當時勝利要求：「帶一些有水準的女生來，費用我負責。」出手相當闊綽、豪氣。

▲勝利向警方請願調查自己。（圖／翻攝自mydaily）

另外，勝利近來風波不斷，27日主動現身首爾地方警察局接受毛髮檢測，毛髮檢測需待1、2周後報告出爐，不過大麻初步篩檢結果為陰性，只是弔詭的是，韓媒爆料凌晨YG娛樂突然載走大批內部文件資料以及電腦到廢棄廠，舉動難免引發揣測。