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EXO要來了！3月登台會粉絲　舉辦「近距離小型慶功會」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員Suho、Kai登台！EXO日前曾大舉訪台，抵達南台灣高雄錄製旅遊真人秀，LINE TV在台中字獨播，創下雙紀錄，打破綜藝節目觀看流量紀錄，連續5週綜藝排行第一名，其二是播出前留言區留言數爆表。為慶祝真人秀觀看數表現優異，Suho與Kai兩位成員將在3月30日出席《EXO的爬梯子世界旅行第二季 TAIWAN LINE TV》慶功記者會並與台灣粉絲同樂。

▲▼EXO要來了！3月底登台會700粉粉　（圖／Line tv提供）

▲EXO要來了，3月底登台會700粉粉。（圖／Line tv提供）

《EXO的爬梯子世界旅行第二季》裡，台灣美食最能擄獲EXO團員的心，大家為了大啖美食無所不用其極，爆笑爭奪。最新一集中，D.O.親自下廚給團員吃，化身「都廚師」，烹煮湯飯獲得全團員的讚賞，即使添加芥末讓多位團員嗆辣不已，但還是一口接著一口吃光，美食家的稱號再次獲得認證。

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▲▼EXO要來了！3月底登台會700粉粉　（圖／Line tv提供）▲▼EXO要來了！3月底登台會700粉粉　（圖／Line tv提供）

▲Kai、Suho要來了。（圖／Line tv提供）

節目觀看率在台表現優異，EXO成員得知好消息後，特地來到台灣慶功，將在3月30日出席慶功記者會，活動開放700名粉絲參與，只要是LINE TV年費VIP，即獲得報名資格，歌迷當天可與Suho、Kai一同歡樂慶功，並有機會與成員合影留念。 《EXO的爬梯子世界旅行第二季》每週一至五下午5點LINE TV播出。

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