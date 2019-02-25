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《皇后品格》彩蛋結局公開！「帝后CP成真」劇迷敲碗續集

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》劇情宛如狗血八點檔，崔振赫辭演後，申成祿取代成為男一，但作惡多端的他，最後免不了被賜死，男一、男二死光光，令不少劇迷看得傻眼。沒想到，劇組25日公開番外篇結局，申成祿「死而復生」變成張娜拉的後輩，甜喊著「姊姊（努那）」，短短3分鐘的片段令觀眾敲碗表示「求拍第二季」。

▲▼ 《皇后品格》彩蛋結局曝光　「渣皇沒死？」粉絲敲碗第二季（圖／翻攝自SBS）

▲申成祿在彩蛋結局裡「死而復生」。（圖／翻攝自SBS）

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申成祿在劇裡飾演「渣皇」李赫，千優彬被炸死後，他承襲了對方的意志打擊壞人，最後卻慘死在皇太后手下，《皇后的品格》主要演員不是變智障，就是死亡，觀眾笑虧結局超鬧。沒想到，電視台25日驚喜曝光「未公開結局」。

▲▼ 《皇后品格》彩蛋結局曝光　「渣皇沒死？」粉絲敲碗第二季（圖／翻攝自SBS）

▲▼ 《皇后品格》彩蛋結局曝光　「渣皇沒死？」粉絲敲碗第二季（圖／翻攝自SBS）

▲▼申成祿在彩蛋裡的告白，正是皇后當年講的告白。（圖／翻攝自SBS）

▲▼ 申成祿在彩蛋裡的告白，正是皇后當年講的告白。（圖／翻攝自SBS）

申成祿以另一個身份「死而復生」，他成為吳澀妮（張娜拉飾演）音樂劇的後輩，10年以來深深崇拜著女方，但唱歌不時走音， 最終把吳澀妮惹毛，但他癡情告白：「我現在雖然還能力不足，也是我比較喜歡前輩，但我會努力成為配得上前輩的人，你等著瞧，前輩一定會喜歡上我的！」這句話正是當年吳澀妮對渣皇說的話，編劇在「隱藏結局」裡安排兩人的圓滿後續，也算是給劇迷一個交代，更有人喊著期待有第二季。

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皇后的品格, 申成祿, 張娜拉

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