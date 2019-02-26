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《溫泉屋小女將》原型真的存在！　宮崎駿也住過畫出《風起》

記者蕭采薇／綜合報導

日本電影《溫泉屋小女將》改編自熱銷300萬冊的日本超人氣國民讀物，以溫泉屋「春之屋」為故事舞台的溫馨勵志動畫長片。片中的春之屋事實上真實存在，電影以京都歷史悠久的知名溫泉旅館「美山莊」為原型，據傳連宮崎駿都曾住過，並讚賞不已。

▲▼《溫泉屋小女將》溫泉屋真實存在。（圖／威視電影提供）

▲《溫泉屋小女將》當中「溫泉屋」是真實存在。（圖／威視電影提供）

《溫泉屋小女將》導演高坂希太郎在籌備過程中，費盡苦心進行考究，只為能夠將這個日本超人氣國民讀物真實地搬上大銀幕。片中的溫泉屋－春之屋，是以京都歷史悠久的知名溫泉旅館「美山莊」為原型，這間座落在京都山區的溫泉旅館，高坂導演和工作人員為了電影，千里迢迢當日往返「美山莊」進行田野調查。

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▲▼《溫泉屋小女將》溫泉屋真實存在。（圖／威視電影提供）

▲京都的「美山莊」就是《溫泉屋小女將》的原型。（圖／威視電影提供）

在拜訪的過程中，高坂導演對於老闆娘完美而細心的待客之道留下極為深刻的印象，不僅成為他創作電影時的養分，更成為電影中春之屋裡每個角色盛情款待的服務精神。特別的是，京都歷史悠久的「美山莊」，連動畫大師宮崎駿都曾住過。據傳宮崎駿在創作《風起》時曾入住該旅館，細心的服務同樣也獲得動畫大師的高度讚賞。

▲▼《溫泉屋小女將》溫泉屋真實存在。（圖／威視電影提供）

▲《溫泉屋小女將》當中「溫泉屋」是真實存在。（圖／威視電影提供）

除了考察「美山莊」外，導演高坂希太郎更特地前往有馬溫泉親自取財，該地為原著作者令丈裕子作為讀物中女主角小織生活的溫泉街的原型，所有仔細嚴謹的取材和考究，將之完美呈現地在大銀幕上，連原著作者令丈裕子都稱讚不已。該片不僅榮獲日本奧斯卡最佳動畫提名外，更超越獲奧斯卡提名的《未來的未來》等19部動畫作品，贏得日本每日電影獎的動畫電影大獎，該片將於2月27日在全台威秀影城獨家上映。

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