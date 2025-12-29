ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《滾石撞樂隊 2》2大咖樂團參戰！　翻唱兩大時代金曲歌迷嗨翻

▲庸俗救星重新詮釋伍佰經典歌〈夢醒時分〉。（圖／滾石唱片提供）

▲庸俗救星重新詮釋伍佰經典歌〈夢醒時分〉。（圖／滾石唱片提供）

記者翁子涵／台北報導

《滾石撞樂隊 2》自開跑以來話題不斷，上半場陸續發行13首改編作品，隨著下半場正式啟動，企劃迎來全新篇章，由庸俗救星重新詮釋〈夢醒時分〉、百合花翻唱〈情字這條路〉，讓兩首重量級經典再次於當代舞台上對話，談及選歌，庸俗救星表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」

▲ 百合花翻唱〈情字這條路〉。（圖／滾石唱片提供）

▲ 百合花翻唱〈情字這條路〉。（圖／滾石唱片提供）

面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，撇開悲情，邀請聽眾一起共舞，以很庸俗救星的方式陪伴走過情傷。值得一提的是，團長兼貝斯手羅晧宇在編曲期間遭遇車禍，仍將樂器與電腦搬上病床完成作品，他感性地說：「即使不能行走，但還能創作、還能擁有音樂，本身就是一件非常幸福的事。」

下半場由百合花領軍，翻唱潘越雲於1988年發行的經典作〈情字這條路〉，這首歌曲詞、曲、唱皆由女性完成，是台灣音樂史上「新台語歌運動」的代表作，不僅讓潘越雲的歌唱事業達到新高峰，同名專輯《情字這條路》更是潘越雲的首張台語專輯，同時也是滾石唱片發行的首張台語專輯，具有劃時代意義。1988 年，詞人慎芝在其人生兩千多首詞作中，唯一一首台語歌詞創作正是〈情字這條路〉，使其在台語歌史上更具不可取代的地位。

百合花主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」歷年來，賴銘偉、黃乙玲、鄭華娟等音樂人皆曾翻唱此曲，作為《滾石撞樂隊 2》發行至今首組改編台語歌曲的樂團，百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳「情字這條路」的情感顛簸。團員們笑道：「第一段帶聽眾搭上一列不知開往哪裡的感情火車；第二段遇上顛簸路段，彷彿就在滾動的石頭快要撞到樂隊的時候⋯⋯到站了！」
 

周杰倫現身祝福林書豪開啟主持魂　垃圾話太多「忘記他是傳奇人物」

