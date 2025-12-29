小S低潮靠GD給予力量！　親感性道謝：讓我勇敢面對這個世界

記者孟育民／台北報導

女星 小S（徐熙娣） 過去曾多次在節目中公開表達對「韓流天王」G-DRAGON（權志龍） 的喜愛。她在11月身穿灰色周邊帽T，低調現身台北大巨蛋朝聖 GD 演唱會，如今更被網友發現，她悄悄在 GD 的社群貼文下留言，感謝對方在自己身處低潮時給予力量。

▲小S感性謝GD，貼文曝光掀起討論 。（圖／翻攝自GD、小S IG）

有網友近日在Threads發文表示，意外看見小S在「always gdmaster」帳號貼文下以英文留言，「U don’t know u give me so much strength to face the world! Thank u a lot（你不知道，你給了我那麼多力量，讓我能夠勇敢面對這個世界！真的非常感謝你）。」而同一天，小S也在GD貼文下留言表示：「U r the best in the Asia.U gave me much strength when I felt so down.（你是亞洲最棒的。當我感到非常低落時，是你給了我很大的力量）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小S悄悄告白GD、 。（圖／翻攝自IG）

事實上，小S今年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），面臨喪親之痛，不僅向節目《小姐不熙娣》告假、演藝圈工作全面暫停，幾乎鮮少更新社群。日前在好友蔡康永陪同下，她以頒獎嘉賓身分出席金鐘獎，並順利抱回綜藝節目主持人獎，才逐漸恢復社群互動。如今更親自留言向GD致謝，足見她對偶像的喜愛之情。

