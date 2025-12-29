曾爆斷背情！《封神》男星疑當爸　大7歲女友「肚子隆起」瘋傳懷孕

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星陳牧馳（原名：陳海亮）爭議不斷，不僅傳出曾經閃婚素人，而且被男星吳楚一踢爆「同志情」，2023年爆出熱戀大7歲的女星陳冰，如今兩人再被拍到約會，且女方腹部隆起明顯，令人懷疑她已懷孕5至6個月。

▲陳牧馳和陳冰爆當爸媽了。（圖／翻攝自微博）



陳牧馳與女友陳冰在餐廳約會時被拍到，陳冰身著寬鬆衣物，腹部隆起明顯，目測應已懷孕6個月，但也有人質疑，陳冰10日PO出的照片中，腹部還很平坦，看起來不像孕婦，引發熱烈討論。

▲陳牧馳和陳冰爆當爸媽了。（圖／翻攝自微博）



事實上，陳牧馳因演出電影《封神第一部：朝歌風雲》的「殷郊」一角爆紅，殺青後和圈外女友閃電結婚，隔年就結束短命婚姻，被爆出過往情史後，他發聲明坦承有過一段婚姻，但雙方是和平分手，也沒有小孩。2023年男星吳楚一踢爆和陳牧馳有男男斷背情，原本是直男卻被陳牧馳「掰彎」，為了養兒子及給陳牧馳生活費，不得不跳鋼管舞賺錢，如同八點檔的劇情讓全網傻眼。

沒多久，陳牧馳就被拍到和陳冰的私密畫面，陳牧馳收工後回家，脫光上衣在客廳和陳冰聊天，聊到一半女方伸手摸上他的腹肌，他隨後牽起對方的手走到客廳另一處，由於家裡窗簾忘了拉上，親密動作全都曝了光，再度引發熱議。