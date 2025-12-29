《大濛》男星電影院打工「上演另類映後」　柯煒林自掏腰包暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

國民現象級電影《大濛》上映全台票房突破7300萬。除了口碑不斷擴散外，電影所帶來的正向影響也逐漸在各地發酵，讓電影成為世代交流與情感共鳴的媒介。

▲《大濛》上映後引發全台討論，更有許多暖心故事發生。（圖／華文創提供）

片商也持續推出新活動回應觀眾熱情，每週觀影特典引發影迷瘋搶收藏外，將於元旦當天在西門國賓鉅院舉行《大濛》「元旦燒餅場」特別活動，邀請影迷在新年的第1天走進戲院，搭配電影情節，品嚐熱騰騰的燒餅，為新的一年揭開溫暖序章。

《大濛》自上映以來，討論聲量始終居高不下，網友分享的暖心舉動更是層出不窮。其中一位高中老師在社群平台分享自身經歷，笑稱原本只是想帶著高二班上的學生進戲院欣賞，未料報名情況遠超預期，接連有學生跑來詢問是否還有票，讓他陷入「有也不是、沒有也不是」的兩難。

老師只好再度自掏腰包補票，並幽默發文打趣「趙公道啊，這筆公道就交給你主持了！」貼文一出隨即在網路上引發關注，意外被片中飾演「趙公道」的演員柯煒林本人看見，不僅親自留言回：「這年頭竟然還有公道可以主持，樂意至極。」更主動購買電影交換券寄送給老師，暖舉讓對方又驚又喜，導演陳玉勳隨後也轉發貼文，幽默寫下「我都不知道柯煒林做這種事。」

對此，老師事後感動發文表示「大人們用自己能做到的方式，溫柔地讓孩子更靠近這片土地的歷史。」一來一往的互動，讓電影情感從銀幕延伸到現實生活中，也再次印證《大濛》所帶來的正向影響力持續擴散中。

《大濛》觀眾年齡跨度極大，除了屢被師長當做授課教材外，甚至有年近百歲的長者拄著拐杖、步履蹣跚也親自走進戲院支持；而支持者的熱情更跨越國界，電影播放完畢後，一位來自法國的觀眾熱情分享「我一定要把這部作品推薦給在法國也熱愛台灣的朋友。」

而在片中飾演拐騙阿月（方郁婷 飾演）的「阿林仔」胡智強，曾在映後分享自己其實也在電影院打工，近日更被觀眾巧遇「另類映後」。電影散場後，他不僅學起趙公道的經典台詞「走囉」，還自我介紹說自己是「阿林仔」，一開始觀眾半信半疑，直到影廳內其他同事齊聲附和「真的啦」，才讓全場又驚又喜，紛紛上前打招呼。

觀眾開心在社群分享「遇到胡智強的另類映後，好棒的一天～我要去二刷！」逗趣互動也笑翻一票網友。此外，在片中飾演阿月女兒的宋芸樺，近日自美國返台後也透過社群發文力挺，直言「回來做了很多事，最推的就是《大濛》」，更豪氣表示「我要包場，會來的＋1」，以實際行動展現演員們對作品的全力支持。

電影《大濛》以民國40年代的台灣為背景，描繪少女阿月（方郁婷飾）與三輪車伕趙公道（柯煒林飾）在動盪時代中因緣際會相遇，故事溫暖而深刻、情感直擊人心，不僅感動年輕世代，也吸引許多觀眾攜家中長輩走進戲院。

有年近80歲的長輩笑著分享「這是我30年來再次進到電影院。」也有子女陪著母親觀影感性表示「高鐵、飛機，阿母都坐過了，今天買張電影票，帶她坐一趟時光機。」充分展現電影《大濛》的跨世代魅力與溫暖力量，也讓這份感動在現實生活中持續傳遞。由華文創股份有限公司製作，鉅資打造的電影《大濛》，奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台盛大熱映中。