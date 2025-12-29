演藝世家星二代出道14年才奪新人獎！新片「從20度拍到-20度」嚇傻

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

曾以警探驚悚片《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎最佳新演員獎、一夕間「爆紅」的法國男星巴斯欽布雍（Bastien Bouillon），最近在喜劇冒險電影《格陵蘭雪女》（The Incredible Snow Woman）中，飾演北極冒險家柯琳（白蘭雪蓋汀Blanche Gardin 飾）的弟弟羅羅。

▲巴斯欽布雍在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

▲巴斯欽布雍（右）在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

由於姊姊柯琳突然被解雇、又被男友分手，就算回到法國侏羅山上的故鄉，情緒仍逐漸失控，甚至帶給村民極大的困擾。護姊心切的他，除得收拾難堪場面，還力挺姊姊尋找雪人的夢想，並和哥哥巴賽爾（菲利普科特林 飾）姊弟三人踏上一場不可思議的極地之旅。

巴斯欽布雍演出真情流露，獲法國影媒「解放報」（Libération）盛讚「充滿詩意深度」。《格陵蘭雪女》除入圍今年柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，也在台灣國際人權電影節廣獲好評，將於後天（12/31）在台上映。

▲巴斯欽布雍（左）在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

▲巴斯欽布雍（左）在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

堪稱「大器晚成」的巴斯欽布雍，是法國舞台劇名導吉爾斯布雍（Gilles Bouillon）之子，也是知名非裔歌手約瑟芬貝克（Josephine Baker）的侄孫。從小在娛樂圈長大的他，8歲時就演出過侯麥的電影。

在獲得科學學士學位、世界各地旅行兩年後，巴斯欽布雍2014年以《上流社會》提名盧米埃獎最佳新演員，更直至八年後才以《追兇12夜》勇奪法國凱薩獎「最佳新演員獎」，一夜瞬間爆紅。

▲巴斯欽布雍（左）在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

▲巴斯欽布雍（左）在《格陵蘭雪女》飾演女主角的弟弟。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，這段「新演員」期間，巴斯欽布雍竟「默默」演出了四、五十部電影。獲獎後更晉升主角，每年都有3、4部片在拍，票房還都不錯，一躍成為法國同代最傑出的演員之一，讓他感覺「一切更順風順水了」。

《格陵蘭雪女》由「格陵蘭專家」法國導演賽巴斯汀貝特貝德（Sébastien Betbeder）所執導，劇情描述北極探險家「柯琳莫赫」改變人生的一趟極地旅行。該人物原型取自美國拓荒者「災星珍」，雖以女性為主角，巴斯欽布雍卻有最點睛的演出，一場他問姊姊「是否有找到她一心追求的『雪人』？」，一語點出每個人之於人生夢想的無悔追求。

由於《格陵蘭雪女》分別在法國侏羅山、北極格陵蘭島拍攝，讓巴斯欽布雍從白雪皚皚的平原、演到格陵蘭島的浮冰區，從氣溫攝氏20度拍到零下20度，尤其在極端低溫的惡劣環境演出，讓他感覺「像在拍兩部電影」。

演出《格陵蘭雪女》除了要面對自然環境的嚴苛與無情，也要和在地的獵人素人演員合作，令巴斯欽布雍十分震撼，對他們以特有的頑皮、沉穩的力量參與演出，感到十分佩服。

這部壯麗動人的《格陵蘭雪女》，不僅入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎，更獲選義大利都靈電影節、加拿大新電影節、巴西聖保羅國際影展，以及台灣國際人權電影節，獲法國媒體讚賞「壯麗美景與角色人物完美融合」，也是巴斯欽布雍迄今演出難得的喜劇冒險電影。《格陵蘭雪女》將於後天（12/31）在台上映。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

格陵蘭雪女巴斯欽布雍

