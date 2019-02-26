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(G)I-DLE舒華新歌只唱一句「喔喔喔」　MV公開粉絲傻眼了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE出道就以歌曲《LATATA》拿下音樂節目一位，在新生代女團中表現非常亮眼，去年更橫掃各大頒獎典禮狂拿新人獎。她們26日終於推出新作品，新歌《Senorita》走成熟風格，以魅惑的舞蹈和神情散發魅力。不過MV公開後，隊中台灣成員舒華分配到的歌詞卻引起討論。

▲▼(G)I-DLE新歌《Senorita》，歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

▲(G)I-DLE新歌《Senorita》。（圖／翻攝自官方YouTube）

▲▼(G)I-DLE新歌《Senorita》，歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

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▲(G)I-DLE舒華歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

《Senorita》是西班牙文「小姐」的意思，延續歌名的拉丁風情，MV也走濃烈色彩和帶著些許性感的成熟魅力，一聽就相當抓耳，從舞蹈都旋律都引發話題。不過當中的19歲「忙內」台灣成員舒華，在3分多鐘的歌曲中僅少少幾句，歌詞都是「嗚喔喔喔」，讓許多歌迷傻眼。

▲▼(G)I-DLE新歌《Senorita》，歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

▲(G)I-DLE舒華歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

相較同樣是母語非韓文的泰國成員Minnie，以及中國成員雨琦，舒華的份量依然是少得可憐。不過也有KPOP粉分析，Minnie在隊中擔任主唱，雨琦則是領唱和負責部份Rap，在歌曲分配上，絕對會比定位是「副唱、門面」的舒華更多。《Senorita》在音源公開後一小時，即獲得空降Naver-bugs榜單第一名的好成績。

▲▼(G)I-DLE新歌《Senorita》，歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

▲(G)I-DLE舒華歌詞只有一句「嗚喔喔喔」。（圖／翻攝自官方YouTube）

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(G)I-DLE, 舒華

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