霍建華新劇「躺棺材」自辦高規格葬禮！復出2年拍4陸劇搶中年市場

記者陳芊秀／綜合報導

男星霍建華主演陸劇《輕年》，雖然尚未有定檔消息，但串流平台已經透露「即將上線」。電視劇官方微博29日開始釋出宣傳片段，罹患重病的男主角躺在棺材裡，為自己預先舉辦高規格葬禮，不料一通電話響起，人立刻起身去工作！令觀眾相當期待。

▲霍建華又有新陸劇《輕年》傳出將定檔。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍建華主演《他為什麼依然單身》剛播畢且迴響熱烈，戲裡扮演怪咖室內設計師「俞瑜」，演技深獲好評，在台灣Netflix播出時也掀起討論。而他在新戲《輕年》扮演上市公司副總「馬丁」，因罹患腦瘤，面臨生命倒數之際，想起家鄉3個親如兄弟的老友，決定重拾友情，故事瞄準中年觀眾市場。

▲霍建華《輕年》飾演上司公司副總「馬丁」，生命倒數之際拾回友情。（圖／翻攝自微博）

▲《輕年》劇中片段先曝光，霍建華躺棺材自辦葬禮。（圖／翻攝自微博）



而霍建華與林心如結婚後非常重視家庭生活，直到2023年才開始逐步復出接戲。而他至今兩年來接演了4部陸劇，其中3部劇已經定檔，包括客串劉亦菲《玫瑰的故事》，打破慣例接拍短劇《搏憶》，主演劇《他為什麼依然單身》則是罕見的僅製作16集，集數少卻深獲好評。而《輕年》屬於36集時裝長劇，他與田雨、喬振宇、劉端端將各自詮釋不同的中年男性故事，且所有劇集也不以愛情為主線，從台灣偶像劇男神，轉型成能接演不同類型作品的演員。

▲霍建華回歸小螢幕2年，拍了4部陸劇已經播3部。（圖／翻攝自微博）