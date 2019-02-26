熊熊弄丟錢包隔1週找回來了！　一打開驚嘆：台灣最美風景

記者劉宜庭／綜合報導

女星熊熊外型甜美，擁有G罩杯好身材，加上個性自然不做作，是不少粉絲心目中的女神。然而，私底下的她，其實是常忘東忘西的傻大姐，早在一個禮拜前，又不小心遺失錢包，沒想到26日迎來小確幸，在警方的協助下找到，不但如此，當她一打開失而復得的錢包，更忍不住感嘆：「台灣最美風景真的是人情味。」

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▲熊熊外型甜美，同時擁有G罩杯好身材。（圖／翻攝自熊熊臉書）

熊熊26日在Instagram發文透露，隔天將啟程前往外蒙古，然而在出發的前一天，她行程依舊滿檔，除了拍片、錄節目之外，也和閨蜜夏宇童一起工作錄影，「感冒不想傳染給她但硬要拍照。」她也透露，在工作結束後，自己立馬去吊了點滴。

雖然出國前一天感冒吊點滴，熊熊當天還是迎來了小確幸，「失蹤一周的錢包失而復得，而且裡面的錢竟然都還在！！謝謝長安派出所。」發現錢包裡頭的東西都完整無缺，她除了驚嘆，「台灣最美風景真的是人情味。」同時也不忘向該名拾獲人喊話，「善心人士你在哪我想謝謝你，好人一生平安祝你豬年行大運。」

▲熊熊找回一個禮拜前遺失的錢包。（圖／翻攝自熊熊Instagram）

事實上，熊熊6年前也曾經在電影院，遺失價值近台幣3萬元的名牌錢包，裡頭還有現金5千多元、證件及5張金融卡，當時她趕緊向警察局報案，下午警方即通知尋獲。不過那次就沒那麼好運，她一打開錢包，發現裡頭的現金一毛也不剩，當時只能無奈嘆，「算了就當花錢買教訓。」