因《黑天鵝》熱戀閃嫁他！娜塔莉波曼「影后X舞霸」8年後又合作

記者林映妤／台北報導

好萊塢女神娜塔莉波曼（Natalie Portman）演出生涯經典之作《黑天鵝》不僅榮獲奧斯卡影后肯定，也因戲和該片編舞執導兼舞者班傑明米爾派德（Benjamin Millepied）陷入熱戀閃婚。時隔8年，班傑明在新作《逆光天后》再為老婆親自編舞，夫妻倆連袂創作，讓網友大讚：「女神配才子很可以！」

班傑明米爾派德是知名的舞蹈家與編舞家，不只受聘於國際頂尖舞團擔任編舞，更是名列世界前五富有的芭蕾舞者！娜塔莉波曼多次大讚老公的才華和貼心：「跟他合作超好玩！他非常鼓勵我，而且因為深深了解我的優缺點，讓演出更信手拈來！」影后與舞霸掀起影壇話題。

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▲娜塔莉波曼與老公班傑明米爾派德。（圖／達志影像／美聯社）

儘管娜塔莉波曼已經稱霸奧斯卡、金球獎等影后，但要在《逆光天后》飾演流行音樂巨星，還是讓她備感壓力：「我從開拍前一個月就焦慮到想退出一切！我覺得我辦不到！」低潮期除了有編舞家老公陪伴，真正讓她鼓起勇氣完成的其實是娜塔莉自己的偶像－國際天后Sia！

娜塔莉一直都非常欣賞Sia，這次終於有機會正式合作，甚至可以唱偶像為她量身定制的原創音樂讓影后比演戲還興奮：「Sia的才華太不可思議了！我從沒想過我的人生可以做這麼酷的事！」開拍第一場戲就是在後台怒吼發飆接著大哭軟腳的重頭戲，讓她直呼壓力大：「要在這場盛大的表演中說服觀眾『我就是天后』其實很困難，我一度害怕我辦不到！」

▲▼《逆光天后》娜塔莉波曼。（圖／傳影互動提供）

不過影后還是憑藉實力和專業團隊的助攻只花10天就拍完，並一口氣演唱了6首Sia的原創歌曲，在電影的演唱會高潮「舞曲串燒」大放送，更令人意想不到的是，這場高難度演唱會更只花1天就完美完成！《逆光天后》3月8日上映。