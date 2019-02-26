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小鬼《玩很大》選新歡了！　鬼嫂「人生第一次節目爆哭」：心情超不好

記者潘慧中／綜合報導

元元（吳婕安）日前在錄製《綜藝玩很大》的花絮影片中，開玩笑戲稱自己是「鬼嫂」，此話一出立刻引發全場驚呼，可說是《玩很大》限定的鬼嫂。不過在最新一集中，她沒有和小鬼（黃鴻升）配對成功，而是由姚元浩擔任男伴。

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

▲元元曾開玩笑戲稱自己是「鬼嫂」。（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

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一開始分配隊員的橋段中，元元和邵岱兒同時選擇了小鬼的「撩妹金句」，只好由男方做出抉擇，其他來賓原本以為她應該是那位幸運兒，「她就是要來找主人啊！」怎料男方最後牽起邵岱兒的手，跌破眾人眼鏡。

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲▼小鬼最後選邵岱兒組新CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、Instagram／yehdeb）

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自Instagram／yehdeb）

小鬼解釋因為姚元浩和邵岱兒是師兄妹、本來就很熟，為了讓浩哥有特別的新鮮感才做了這個決定。元元也釋懷地說自己目前是4敗，而姚元浩已取得2勝無敗績，「需要兩個人衝一下！」被問到心情是否有受影響，她笑說沒關係，「我也很想跟元浩哥！太帥了！」

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲▼元元則是和姚元浩組CP。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、Instagram／1105ya）

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

下一個「為你摘星星」的關卡中，黃隊不幸落敗，由元元代表接受高空彈跳的懲罰，更殘忍的是，該懲罰必須由姚元浩執行，懼高的她心情很忐忑，「說真的，我現在心情超不好。」為了不讓她過於緊張，男伴自行偷偷倒數，她還沒準備好就被彈上去，嚇得花容失色，尖叫聲不斷，她甚至在空中爆哭到直呼太可怕了。

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲▼元元透露這是第一次在節目爆哭。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、Instagram／1105ya）

▲▼小鬼《玩很大》選新歡組CP！（圖／翻攝自Instagram／1105ya）

網友們看了紛紛留言打氣：「元元配合度好高」、「元元驚嚇的樣子也好可愛﻿」、「真的嚇到元元了啦，這樣會造成很大的陰影！﻿」也有不少粉絲希望小鬼能和元元組成CP：「小鬼居然不是找元元」、「我希望鬼主人配元元」、「為什麼沒有選鬼嫂～～？！」

▲約從12：52分開始。（影／取自YouTube／我愛玩很大）

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玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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