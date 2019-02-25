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奧斯卡／「墨西哥三巨頭」又發威！艾方索柯朗從好友手中抱走最佳導演

記者林映妤／綜合報導

《羅馬》艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）拿下91屆奧斯卡最佳導演！今年他個人一口氣問鼎4獎，除了最佳導演還有最佳原著劇本、最佳攝影，以及以製作人身分角逐最佳影片，最終拿下導演以及剪輯獎，個人獎項方面已是收穫滿滿。

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艾方索柯朗曾在2014年以《地心引力》拿下第86屆奧斯卡最佳導演獎，成為首位拉丁美洲裔的奧斯卡導演。他這次從好友，同樣是「墨西哥三巨頭」之一的《水底情深》奧斯卡導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）手中拿獎，意義非凡！

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▲▼艾方索柯朗《羅馬》奪最佳外語片。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼艾方索柯朗《羅馬》奪下最佳外語片、最佳剪輯、最佳導演。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼艾方索柯朗《羅馬》奪奧斯卡最佳導演。（圖／達志影像／美聯社）

艾方索柯朗執導《羅馬》以雋永的家庭情懷結合墨西哥歷史，備受好評，風光入圍本屆奧斯卡10項大獎。該片已經先擒下英國影藝學院電影獎以及美國導演工會獎的最佳影片，是本屆奧斯卡最大獎的熱門人選。

在《羅馬》前，已有9部「非英語」電影入圍過奧斯卡最佳影片，1938年《大幻影》、1969年《焦點新聞》、1972年《大移民》、1973年《哭泣與耳語》、1995年《郵差》、1998年《美麗人生》、2000年《臥虎藏龍》、2006年《來自硫磺島的信》和2012年的《愛》，但從沒有一部非英語片得過最佳影片。

奧斯卡最佳影片一直被稱作「英語片」最佳影片獎，能入圍不簡單，要得獎更是史無前例！奪下最佳外語片的《羅馬》雖然最後仍無法打破奧斯卡91年來最佳影片是「非英語片」的紀錄，但成就已經相當輝煌。

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