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奧斯卡入圍大贏家／《真寵》3女戲中鬥到戲外！得了寵，也失了愛

記者林映妤／台北報導

尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）執導的《真寵》（The Favourite）風光入圍91屆奧斯卡最佳影片、最佳導演等10項大獎，3位女主角奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）、瑞秋懷茲（Rachel Weisz）、艾瑪史東（Emma Stone）也各自囊括最佳女主角、女配角項目，女人戰爭，從戲台上打到戲台下。

《真寵》描述18世紀初，大不列顛王國女王安妮（Queen Anne），周旋於2女之間的故事。一個是她從小就過從甚密的女性閨蜜莎拉詹寧斯（Sarah Jennings），後被封為馬爾堡公爵夫人；二是莎拉夫人的親表妹艾碧嘉希爾（Abigail Hill），經由表姊入宮擔任女王的仕女，卻因此掀起3人情感、政治、權力上的鬥爭拉扯。

到底誰是安妮女王的「真寵」？遊走在2女「爭寵」之間，安妮獲得的真的是真愛嗎？其實電影無論時代背景，女人心態似乎亙古不變，寂寞、渴愛、猜忌、吃醋、爭風、誘惑、算計、爭奪…種種人性展露，一切只因害怕失寵，擔心他人受寵！

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▲▼真寵。（圖／imdb）

▲▼《真寵》安妮原本寵愛莎拉，卻在艾碧嘉來了之後風雲變色。（圖／福斯提供）

▲▼《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供）

安妮女王

萬人之上，卻形同架空，安妮女王在位時間不長，從小便飽受病痛積累之苦，性格軟弱衰殘，也敏感易碎。她懷孕17次，皆以流產、早產、夭折告終，只好豢養一群兔子代替那些未能長大的孩子；在議會上，她努力平衡輝格黨（Whig）、托利黨（Tory）勢力，安然過關卻換得身在輝格黨的莎拉夫人日漸不滿。

歷經祖父被砍頭、父親被廢黜，加上懷孕流產、丈夫過世，一連串家庭悲劇令原本就體弱多病的安妮女王心靈更加脆弱，而從小就在她身邊的莎拉，便成為了她唯一能喘息的浮木。

▲▼《真寵》劇照。（圖／翻攝自網路）

▲奧莉薇亞柯爾曼憑藉《真寵》奪下金球獎。（圖／福斯提供）

安妮女王的性格在《真寵》裡面一目了然，可說是最單純、最無心機的角色。她的喜怒形於色，偶爾神經質、翻臉比翻書快，但她也是最渴望被愛、被關懷、被稱讚，像個從沒長大的女孩。這樣的角色是容易被利用的，但其實安妮也深知莎拉對她的情感，2人之間充滿曖昧與角力，她想藉著艾碧嘉讓莎拉吃醋，而想要藉著女王上位的艾碧嘉和安妮之間，只是彼此利用的關係罷了。

有時候明知對方和自己是互利共生、沒有愛，但仍依存這樣的關係，或許就是指片尾的安妮和艾碧嘉吧！得了寵並不一定得到了愛，只是牽絆彼此，看似雙贏，其實兩敗俱傷。

奧莉薇亞柯爾曼能將安妮的神經質展露無遺，時而咆哮、時而討拍，她的表情能在瞬間轉變，觀眾從她的眉目就能接收到她想傳達此時此刻女王的心境。

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

▲▼安妮寂寞空虛，艾碧嘉趁虛而入。（圖／福斯提供）

《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

莎拉夫人

若安妮像是傀儡，那麼莎拉夫人就像是操偶師，她的一舉一動牽動安妮的心，一句話可以傷她很深，一個動作可以討她愉悅歡心。但操偶師對傀儡真的沒有愛嗎？其實並不一定。

莎拉夫人表面上冷酷、理性，對女王總是「忠言逆耳」，有一幕是安妮希望莎拉能親親那些她視為孩子的兔子，但莎拉冷面拒絕：「我不要，愛是有極限的（Love has its limit.）。」女王回答：「它不應該有。（It shouldn't.）」2人即使相愛卻也產生歧異，價值觀的不同，成為往後艾碧嘉介入的導火線。

▲▼《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供）

▲莎拉夫人看似與安妮唱反調，但其中卻有難捨情愫。（圖／福斯提供）

但莎拉真的不愛女王只想要權勢嗎？看到最後或許並不這麼回事。艾碧嘉趁虛而入後，莎拉明顯受傷了，是的，她其實非常在乎女王，舉槍對著艾碧嘉也好，拿親密信件威脅女王也好，那是她為了保有自尊所做的力挽狂瀾。

莎拉的性格或許是3人中最傲嬌的，她自尊心相當高，即使看到女王和艾碧嘉同床，她也沒有當場崩潰、歇斯底里，而是憤然離去。觀眾不會看到莎拉崩潰，但她內心或許早已崩潰幾百回，被取代、不被需要，都能徹底摧毀一個高傲的人。

瑞秋懷茲曾和尤格藍西莫合作《單身動物園》，也因此救火接替了原本由凱特溫絲蕾（Kate Winslet）演出的角色。她自帶英氣，處理政事果決率性，宛如現代「帥T」一般易令女性欽慕，但這角色又剛中帶柔，那種「痛了又不喊」的性格甚至在最後最惹人心酸。

▲▼《真寵》艾瑪史東、瑞秋懷茲。（圖／《真寵》劇照）

▲▼瑞秋懷茲演繹莎拉複雜心境相當精湛。（圖／福斯提供）

▲▼艾瑪史東、奧莉薇亞柯爾曼、瑞秋懷茲《真寵》劇照。（圖／福斯提供）

艾碧嘉

相較女王和莎拉，貧窮出身的艾碧嘉顯得「單純」許多，但並非心思單純，而是動機單純。她要的就是上位，她要脫貧、坐擁權勢，她要這輩子再也不愁吃穿，不管要付出什麼、摧毀什麼，因為她受夠了處於低賤底層被羞辱的感受，她誰都不愛，只愛自己。

艾碧嘉心機用盡，為了女王採藥受傷、闖入房間，分化女王和莎拉的情感，她不搞「忠言逆耳」這套，因為她既不忠誠也不愛慕安妮，她只需要糖衣包裹毒藥的甜言蜜語灌入女王的腦袋，便順勢取得對方喜愛。

▲▼《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供）

▲艾碧嘉介入2女之間，卻對誰都沒有愛。（圖／福斯提供）

除了討女王歡心，她也費盡心思剷除莎拉，用計陷害使對方差點喪命就算了，她還要摧毀莎拉的尊嚴－讓對方目睹自己和安妮在床上恩愛。

艾瑪史東白富美的外表是飾演艾碧嘉的不二人選，表面無害，其實殺傷力最強，宛如現代版「綠茶婊」讓人又愛又恨。她就像《延禧攻略》般越級打怪，雖然觀眾看的過程中感到過癮，卻也知道她逐漸失去靈魂。打到最後贏了嗎？其實只剩下悲哀。

▲▼《真寵》劇照。（圖／福斯影片提供）

▲▼艾瑪史東得了「寵」，卻沒有「愛」。（圖／福斯提供）

▲▼ 艾瑪史東 真寵。（圖／翻攝自推特，十月凱文提供）

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《真寵》看得見人性百態，你以為詼諧荒唐，但卻真真實實。每個（女）人都想成為某個人的「真寵」，鬥爭過後莎拉退出，安妮和艾碧嘉過著快樂日子嗎？失去權力、失去尊嚴、失去愛人的能力，不過就像是牢籠中的兔子，毫無情感，麻木度過餘生。

《真寵》。（圖／《真寵》劇照）

▲《真寵》3女角力，席捲國際影壇。（圖／福斯提供）

Jasper路上追跑狂求抱　陳小春冷冷撥開不理

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真寵, 奧莉薇亞柯爾曼, 瑞秋懷茲, 艾瑪史東, 奧斯卡, 第91屆奧斯卡

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