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5566開唱當晚…王少偉發文了！　咖啡廳合體「女神級歌手」

記者劉宜庭／綜合報導

本土天團5566在23日晚間站上台北小巨蛋開唱，孫協志、王仁甫、許孟哲3人一登場，立刻掀起上萬歌迷尖叫聲，前團員小刀（彭康育）也擔任嘉賓合唱《無所謂》。然而，演唱會無論是台上或台下，都未見王少偉身影，意外成為熱議焦點，當晚，他則透過臉書發文曝光行蹤，原來是和女神一起在咖啡廳聊天。

▲▼5566小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲許孟哲（左起）、王仁甫、孫協志23日晚間在小巨蛋開唱。（圖／記者張一中攝）

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▲▼5566小巨蛋演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲小刀（左三）擔任嘉賓合唱《無所謂》。（圖／記者張一中攝）

5566唱過《我難過》、《無所謂》等知名夯曲，近年合體復出主持節目《飢餓遊戲》，但獨缺王少偉，就連攻蛋的重要時刻，也仍是4缺一。事實上，王少偉與其他三人不合之說早傳許久，孫協志也曾對外表示，「我們私下不聯絡，因為個性也不一樣，也有不同目標。」而王少偉則說，自己雖然喜歡合體光環，但更在意真實的自己，「我們個性沒有很合，私下沒必要不會聯繫。」

針對演唱會獨缺王少偉一事，先前主辦單位回應，「因為《飢餓遊戲》節目他們3人的表現，進而邀請他們3位舉辦演唱會，所以沒有邀請過王，上次傳出攻蛋消息，王說不再回應前團體的任何消息，我們尊重王，也沒有任何的回應。」而當時王少偉經紀人則表示，對於任何5566的事都不回應。

▲王少偉23日晚間發文。（圖／翻攝自王少偉臉書）

▲王少偉23日晚間發文。（圖／翻攝自王少偉臉書）

如今，5566於23日正式開唱，王少偉行程同樣備受外界關注與好奇。當晚，王少偉透過社群網站發文，曝光當天行蹤，原來，他和女星卓文萱一起現身咖啡廳聊天，2人過去曾在戲劇《惡女阿楚》中組成CP，儘管該劇播畢至今已隔11年，雙方私下仍會相約見面。

▲王少偉23日晚間PO文，現身咖啡廳合體卓文萱。（圖／翻攝自卓文萱臉書）

▲王少偉23日晚間PO文，現身咖啡廳合體卓文萱。（圖／翻攝自卓文萱臉書）

▲王少偉23日晚間PO文，現身咖啡廳合體卓文萱。（圖／翻攝自卓文萱臉書）

▲王少偉23日晚間PO文，現身咖啡廳合體卓文萱。（圖／翻攝自卓文萱臉書）

▲王少偉、卓文萱輪流掌鏡拍合照。（圖／翻攝自卓文萱臉書）

雖然一年只見面一次，卓文萱和王少偉同框畫面，看起來氣氛相當歡樂，女方也發文笑說，「老朋友有時候是會互相犧牲的，例如：掌鏡，站前面，變大頭。」文末，她也感性表示，雙方之間的感情越來越好，「這友情沉的香。」

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5566, 孫協志, 王仁甫, 許孟哲, 小刀, 彭康育, 王少偉

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