古天樂加持！《尋秦記》票房開紅盤　「林峯驚喜獻聲」預告來台慶功

記者黃庠棻／台北報導

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）



《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，在世界各地上映都有出色票房，身兼主演及監製的古天樂帶著眾主演賣力宣傳，上周與宣萱一起來台造勢，許久未來台灣公開活動的他們，引爆粉絲熱情，所到之處都被影迷夾道歡迎，兩人也展現親民作風，簽名、拍照都來者不拒，讓電影聲勢更上層樓，上映首周開出700萬的好成績。

古天樂與宣萱在見面會上更大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，氣氛非常熱烈，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

而和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝悄悄隱身在見面會中同場看片，余香凝現透露自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，而她與劉冠廷一起合作了即將在春節上映的新片《雙囍》，古天樂特別允準他們宣傳一句話，劉冠廷表示希望觀眾能像喜愛《尋秦記》般的喜歡《雙囍》，這樣他與余香凝可以在25年後拍《雙囍》續集，笑說「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件太浪漫的事啦！」

在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」。

而台灣古天樂的粉絲會也特別精心準備了禮物送給他與宣萱，他們開心表示25年前全體都在粉絲會現場追《尋秦記》，25年後再度全員到齊，力挺電影版《尋秦記》和古萱CP，讓古天樂和宣萱都表示非常感動。

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底。

正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。