ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

尾牙最強BGM！《花木蘭》中獎神曲超靈
微波爐食物不是放中間！網傻眼：用錯20年
陳凱倫赴曹西平靈堂！手寫信送別老友
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿信 劉宇寧 小澈 蔡依林 許光漢 楊琳 陳鎮川 陳哲遠

古天樂加持！《尋秦記》票房開紅盤　「林峯驚喜獻聲」預告來台慶功

記者黃庠棻／台北報導

香港開年話題動作巨製《尋秦記》由影壇天王古天樂與鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，由港劇的原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，已於1月9日全台上映。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

《尋秦記》時隔25年終於推出電影版本，在世界各地上映都有出色票房，身兼主演及監製的古天樂帶著眾主演賣力宣傳，上周與宣萱一起來台造勢，許久未來台灣公開活動的他們，引爆粉絲熱情，所到之處都被影迷夾道歡迎，兩人也展現親民作風，簽名、拍照都來者不拒，讓電影聲勢更上層樓，上映首周開出700萬的好成績。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

古天樂與宣萱在見面會上更大展親切的幽默感，更走進觀眾席大送海報和禮物，「古宣CP」逗得全場觀眾又叫又笑，氣氛非常熱烈，古天樂表示希望有機會多多來台見粉絲，而宣萱希望之後有長一點的時間可以和影迷們聊聊天、話家常。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

而和古天樂合作過的劉冠廷與余香凝悄悄隱身在見面會中同場看片，余香凝現透露自己有參與《尋秦記》的演出，原來她是片中白百何的粵語配音，而她與劉冠廷一起合作了即將在春節上映的新片《雙囍》，古天樂特別允準他們宣傳一句話，劉冠廷表示希望觀眾能像喜愛《尋秦記》般的喜歡《雙囍》，這樣他與余香凝可以在25年後拍《雙囍》續集，笑說「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件太浪漫的事啦！」

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）
在《尋秦記》中扮演秦王的林峯，目前正忙於拍戲，但他特別抽出空檔，在其中一場見面會隔空現「聲」，一開場便以閩南語和全場影迷問候，立刻引爆尖叫聲，粉絲都高呼「大王」，他更和影迷約定如果票房好一定會喬出時間來台灣慶功，最後還以台語祝福全場影迷「新年快樂」。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

而台灣古天樂的粉絲會也特別精心準備了禮物送給他與宣萱，他們開心表示25年前全體都在粉絲會現場追《尋秦記》，25年後再度全員到齊，力挺電影版《尋秦記》和古萱CP，讓古天樂和宣萱都表示非常感動。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機。Ken（苗僑偉飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯飾）盡收眼底。

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

▲宣萱、古天樂來台宣傳《尋秦記》，上映後票房開紅盤。（圖／華映提供）

正當秦王以為即將一統六國，稱霸天下之時，竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，多年的恩怨終須了結。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

尋秦記古天樂林峯宣萱郭羡妮滕麗名

推薦閱讀

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

21小時前

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

13小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

8小時前

《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

《食尚玩家》阿諾認了隆乳！很多人一看成果震驚：好勇敢 動刀契機曝

5小時前

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

阿信唱一半「要去看劉宇寧」！搭車20分鐘再趕回來　本人台上秒回應了

22小時前

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣！深V包不住上圍：我快全裸了

10小時前

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」　董座賈永婕深夜發聲

13小時前

300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」　檢驗報告遭疑P圖

1/11 20:05

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

12小時前

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉！　陸網瘋傳：幾百封信投訴文旅局

11小時前

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

蔡依林曬金唱片神級合照「小S站C位」！網驚喜：全台灣最貴的照片

13小時前

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

1/11 14:59

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

蔡依林跨年場大喊：新年快樂！　〈舞孃〉〈Play我呸〉超震撼

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

看更多

【氣死喵了！】貓咪故意推倒東西奴才竟秒接　屢戰屢敗超鬱卒

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前58

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

30分鐘前10

古天樂加持！《尋秦記》票房開紅盤　「林峯驚喜獻聲」預告來台慶功

31分鐘前30

金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

1小時前114

周杰倫宣布參加澳網！　放話：贏了獎金全部捐出去

1小時前0

金球獎／全劇組踏上紅毯「舉起影后幸運符」　男主角真的奪影帝！

2小時前10

BoA寶兒結束25年約「宣布離開SM」！　官方聲明曝光

2小時前1

余祥銓暖心告白逼哭媽媽　李亞萍念媳婦「這麼笨嫁給余祥銓」

2小時前1

「網路巡守員」雄中校長談性別意識！　揭童年創傷：無法忍受不公

2小時前10

Lulu婚期近比主持三金緊張　稱讚老公陳漢典「大直男」

2小時前30

劉雨柔昔「坐月子遭尪炫瘦10kg」　1週甩2kg霸氣回擊：等著啊！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    21小時前3632
  2. 《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭
    13小時前3011
  3. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    8小時前45
  4. 《食尚玩家》阿諾認了隆乳！
    5小時前4830
  5. 阿信唱一半「要去看劉宇寧」！本人台上秒回應了
    22小時前109
  6. 珍妮佛勞倫斯「全身透視」走紅毯激辣
    10小時前146
  7. 台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲
    13小時前4865
  8. 300萬網紅爆罹愛滋！直播桌上「驚見抗病毒藥」
    1/11 20:052413
  9. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    12小時前147
  10. 蔡依林北京演唱會過審仍遭檢舉
    11小時前3043
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合