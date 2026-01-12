金唱片藝人花束全是她做的！　陳艾琳曬照喊：與Jennie最近的距離

記者王靖淳／綜合報導

女星陳艾琳過去曾是節目《大學生了沒》的班底，自從淡出演藝圈後，全心投入花藝領域，創立個人品牌，經營得有聲有色，近期更接到一項讓她既興奮又驕傲的超級任務，那就是金唱片頒獎典禮現場的藝人花束設計。

▲陳艾琳。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

隨著南韓樂壇盛事「第40屆金唱片頒獎典禮」上週六（10）在台北大巨蛋盛大舉行，眾多K-POP頂流巨星齊聚一堂，陳艾琳也透過社群驚喜發文，感性寫下：「我與Jennie 最近的距離…」，並附上多張藝人花束的照片，透露自己當天雖然沒辦法親臨頒獎典禮現場，但隨即話鋒一轉，展現強大的成就感。原來，當天頒獎典禮上那一束束精美、用來傳遞祝福的花束，全都是出自她的團隊之手。她自豪地揭曉：「送給每一個藝人的花都是@wave_flower做的。」

▲陳艾琳接下金唱片大單。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



對於能夠承接如此高規格的頒獎典禮花藝佈置，陳艾琳將這份榮耀歸功於合作夥伴的信任。她在文中特別標註了知名潮玩品牌，並充滿感激地說道：「謝謝給我們這個機會！」貼文及一系列的照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也讓粉絲們紛紛留言大讚她真的太厲害。