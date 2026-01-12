破億國片神獸返台加持！　宋芸樺挺《大濛》…導演親揭感動內幕

記者黃庠棻／台北報導

電影《大濛》票房持續攀升，全台正式突破9000萬大關，距離破億里程碑僅一步之遙。隨著口碑持續發酵，影人們全台勤跑戲院與觀眾面對面交流，至今戲院活動場次已累積突破100場，氣勢驚人。

▲《大濛》票房持續攀升，離破億里程碑僅一步之遙。（圖／華文創提供）

隨著票房邁向破億，片商也宣布於本週推出破億活動，邀請柯煒林、方郁婷、9m88、曾敬驊、劉冠廷與影迷一同迎接重要時刻。本週六（17日）將於西門國賓鉅院舉辦《大濛》簽名會；隔日（18日）則於大巨蛋秀泰影城舉行「炸油條拍照會」，現場將準備片中出現的油條，呼應柯煒林在電影中的經典台詞「給我五根油條的時間！」

上週末，多位演員接力現身戲院活動，包括片中彩蝶歌舞團的9m88、百白，以及片尾驚喜現身的宋芸樺、飾演殯儀館人員的蕭東意，為即將到來的破億時刻提前暖身。

剛自美國返台的宋芸樺，即火速加入跑場行列，她在片中驚喜演出阿月成年後（潘麗麗飾）的女兒劉念雲，並分享「我前幾天才剛回台，第一件事情就是來看《大濛》。」導演陳玉勳也透露，當初邀請宋芸樺演出時，曾擔心角色篇幅不多會被婉拒，沒想到對方一口答應，讓他笑說「真的欠她很多，下次一定要幫她寫一個角色。」更打趣封她為「破億神獸」，直言「有她在，票房就會很好！」

9m88與百白在映後分享拍攝幕後的辛苦過程，為了呈現片中歌舞表演，彩蝶歌舞團成員密集彩排4、5次，歷時1個多月，甚至在拍攝前自掏腰包租借排練場加強練習。

百白坦言，練舞壓力極大，曾一度練到落淚，但也笑說「練完之後，我覺得我可以原地出道了。」她也提到，這是繼《健忘村》、《消失的情人節》後第3度與陳玉勳導演合作，笑稱自己「應該算是勳導喜歡的女生類型」。

9m88則表示「能夠一起迎接破億，對我們來說真的很重要。」此外，日本知名導演鈴木龍也來台觀賞《大濛》，結束自身宣傳活動時大喊片中經典台詞「走囉！」，趣味一幕迅速在社群引發討論。

電影《大濛》以民國 40 年代的台灣為背景，描繪少女阿月（方郁婷飾）與三輪車伕趙公道（柯煒林飾）在動盪時代中因緣際會相遇的故事，情感溫暖而深刻。

導演陳玉勳也表示，若《大濛》能順利破億，意義不僅止於票房數字，更代表未來將有更多人願意投入拍攝台灣的歷史故事「這是一個很重要、也很大的願望。」電影由華文創股份有限公司製作，一舉奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，全台持續熱映中。