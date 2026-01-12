Danielle被宣布解約後首露面！　開直播談NewJeans哽咽哭了

記者王靖淳／綜合報導

南韓女團NewJeans前成員Danielle去年被所屬公司ADOR宣布開除，今（12）日她在社群開直播回應此事，講到激動處還一度哽咽哭了，同時表示，自己心中永遠有NewJeans，引發熱議。

▲Danielle開直播哽咽哭了。（圖／翻攝自YouTube）

直播過程中，當Danielle開口喊出NewJeans粉絲名「Bunnies」時，情緒似乎瞬間湧上心頭，一度忍不住哽咽，並感謝大家的等待。面對被所屬公司ADOR通知解除專屬合約，Danielle強調這份連結不會因形式的改變而斷裂。她感性地表示，自己心中依然有NewJeans，並承諾在她的認知裡，粉絲們也依然會是她最珍視的Bunnies。

▲Danielle開直播。（圖／翻攝自YouTube）

Danielle坦言這段過程並不容易，表示自己戰鬥到最後一刻，就是為了和成員們在一起，而且永遠不會忘記這個信念。此外，她也分享這段時間的心境轉折，表示自己學到了很多，看世界的眼光發生了一些變化，對家人的心也變得平靜許多，並強調這一切並不是結束，而是個開始。

▲Danielle。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）