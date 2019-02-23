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隋棠機場穿「露背裝」！脫外套轉身畫面曝光　網目擊本人超震驚

記者劉宜庭／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，一家五口生活幸福美滿。她平時常在社群網站上，分享一系列生活、工作點滴，近來不知是否為了工作或旅遊，動身飛往紐西蘭，然而現身機場的性感穿搭，卻瞬間成為眾人關注的一大亮點！

▲隋棠機場穿露背裝亮相。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠機場穿露背裝亮相。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

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▲隋棠婚後生下2子1女，一家五口生活幸福美滿。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

隋棠23日透過Instagram發文，曬出一張人在機場的照片，將飛往紐西蘭，雖然她並未透露動身原因，但是現身機場的穿搭，卻立刻引發外界關注。畫面中，她將外套脫下，僅套在左手上，亮出裡頭的連身露背裝，背後大挖深V的服裝設計，完美展現白皙美背，手臂及身形也被讚相當纖瘦，一點都看不出是3個孩子的媽。

▲隋棠機場穿露背裝亮相。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

▲隋棠機場穿露背裝亮相。（圖／翻攝自隋棠Instagram）

照片曝光後，隋棠在機場的性感穿搭，立刻成為眾人關注焦點，不少粉絲留言大讚，「這個背好美唷」、「棠老闆太美了」、「美背啊，太正。」另外，也有幾名網友表示，在機場目擊到女神本尊，「本人神正，不敢開口跟妳要合照。」、「我今天有在機場看到棠棠跟你老公！本人身材太好太瘦了啦，根本不像三個孩子的媽。」在網路上意外掀起一陣熱議。

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