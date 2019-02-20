梵谷非自殺？學者爆：兇手是他　百年「傳奇帳本」出土

記者林映妤／台北報導

有關傳奇畫家梵谷（Vincent van Gogh）的死因，雖然世人的共識為自殺，但多年來一直無法有個蓋棺論定。電影《梵谷：星夜之謎》以偵探小說的形式去追溯天才畫家的自殺之謎，而《梵谷：在永恆之門》則選擇了一個較不尋常的詮釋角度，兇手另有其人。

有學者曾提出證據，表示梵谷其實是被當地年輕人殺害的，因為他當時心情很好，沒有留下遺書，且槍傷的位置也不合理。然而《梵谷：在永恆之門》的描繪形式也非斬釘截鐵，留下曖昧空間，交給觀眾各自解讀。

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▲《梵谷：在永恆之門》用不同角度解釋梵谷死亡之謎。（圖／車庫娛樂提供）

在《梵谷：在永恆之門》中，梵谷曾暫住在亞爾一間咖啡館，咖啡館女主人送給他一本空白帳本，梵谷在這本帳本上畫滿了65幅素描。2年後，因梵谷的好友，也是著名畫家的高更要離開他回巴黎，梵谷一時情緒失控割下了自己的耳朵，隨後被送進醫院。

在住院期間，梵谷與一名醫生成為了朋友，他委託醫生將這本帳本送還給咖啡館女主人，然而這本帳本可能與其他帳本混在一起，於是就這麼被埋藏了幾代人的時間。經過了126年，直到2016年，加拿大多倫多大學藝術史教授、國際公認的梵谷權威歐察洛夫（Bogomila Welsh-Ovcharov）召開記者會，稱她找到了這本素描本，消失100多年、價值連城的這本帳本才得以重見天日。

然而，荷蘭阿姆斯特丹梵谷博物館隨後也立即發表聲明，否認素描本的真實性。有鑑於藝術品真跡與否的鑑定至今仍無法達到百分之百的準確度，因此這本素描的真假也變得撲朔迷離。《梵谷：在永恆之門》2月22日上映。

▲有學者聲稱梵谷是遭人殺害。（圖／車庫娛樂提供）