苦等7年「終於回加拿大表演」　Wendy哭慘：我愛的人都在

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet於2014年出道，成員Wendy小學移民到加拿大讀書，家人都長居在當地，自出道以來，她幾乎沒回家過年、過節，曾多次表達對於家人的思念，20日終於回到家鄉多倫多開唱，看見家人全都來了，令她忍不住淚灑舞台：「我忘不了今天，因為我愛的人都在（台下），我的家人都在這裡。」感言逼哭全場粉絲。

▲Wendy終於回到加拿大開唱。（圖／翻攝自seochaeng推特）

Red Velvet近日飛美舉辦巡迴演唱會，20日抵達加拿大多倫多，Wendy自進入SM當練習生苦熬到出道，將近7年再度回到家鄉，台下舉起「歡迎回家」，立刻逼哭幾位成員，她感性表示：「當我得知有美巡時，我不敢相信，後來又聽說會到加拿大，我更不敢置信，直到此刻我都覺得很不真實。」她語氣漸漸哽咽，激動地說「我忘不了今天」。

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▲▼Wendy爆哭。（圖／翻攝自seochaeng推特）



Wendy往觀眾席望去，看見家人、朋友、老師都在場，「我愛的人都在（台下）」、「今天每個人都在這裡」，她在台上哽咽，媽媽也在台下哭成淚人兒，她不忘調侃媽媽：「妳不要再哭了，我看得到妳！」時隔7年首次回到多倫多表演，她感觸極深，「我只是一個在多倫多讀書的女孩，然後成了歌手，再次回到這裡表演，天啊，我覺得現在好像在作夢。」字句間流露出對家鄉的思念，令人動容。

▲Wendy獨自在韓打拼，過年過節都只能一個人待在宿舍。（圖／翻攝自IG）



事實上，Wendy曾在廣播節目上透露，家人雖都在加拿大居住，但她過年都無法回去，成員一一回家度過佳節，她則是只能跟經紀人待在宿舍，格外令人心疼。

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