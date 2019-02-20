專訪／車銀優爆紅「克服苦難被認同」　Astro：他比我們辛苦

記者吳睿慈／專訪

南韓花美男團體Astro在2019年強勢回歸，發表首張正規專輯《All Light》，今年恰好是他們的3週年，又迎來出道以來首個一位，令成員們激動得淚灑舞台。他們即將在3月16日來到台北國際會議中心舉辦專場演唱會，訪台前率先透過《ETtoday》與台灣粉絲打招呼，更談到獲得一位的心情，產賀用「發光」形容感想，就如專輯名稱《All Light》般星光閃耀。

▲ASTRO日前拿下出道以來首個一位。（圖／愛樂門國際娛樂提供）



Astro出道近3年來首次拿下冠軍，產賀回想起當下的激動，「在舞台上聽到『第一位ASTRO』的瞬間真的很高興，不知道該用什麼詞來表達當時的感受，我想這應該就是『發光』的時候。」出道3年首張正規專輯，成員參與作詞跟作曲，MJ坦言在錄音上遇到問題，「每首收錄曲的風格和感覺都不一樣，錄音的時候要注意這些細節，這對我來說最困難。」JINJIN更透露，歌曲《Bloom》耗時4、5個月準備，由於歌曲沒有明確的方向，令他一度陷入困境。

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▲MJ、JINJIN提起對於作詞作曲的困難。（圖／愛樂門國際娛樂提供）



過程中雖有磨難，但產賀鼓勵哥哥們：「當然還有些不足的部分，等多練習一下，下次專輯就可以做的更好了。」他身為團內老么，個性相當成熟。出道3年來，產賀被哥哥們選為「變得最不一樣的成員」，因為他個子抽高、更像男子漢，成員皆稱讚他長大了，但他話鋒一轉，感謝隊內高人氣的車銀優，「個人活動比我們其他人多，所以比我們有更多經驗，也比我們更辛苦，不過因為克服了這些苦難，現在的銀優哥才會被大眾認可，真的覺得好厲害！」

▲車銀優是人氣最高的成員，又要兼顧演員工作，行程相當忙碌。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲產賀剛出道時很稚嫩，3年過去長大不少。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲文彬這幾年來有在健身，身材變很壯。（圖／愛樂門國際娛樂提供）



車銀優一邊要演戲，另外也要顧及團體活動，他分享自己必須將兩件事情達到平衡做好的心態「在做一件事情的時候會盡量專注去做，其餘的時間也會充分利用」。健康管理方面，他也會抽空去醫院檢查、吃營養品、做按摩等管理。

▲Rocky被文彬選為隊內跳舞最性感的成員。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

Astro將於3月16日在台北國際會議中心舉辦演唱會，隊長JINJIN激動喊話：「今年的願望是可以多跟AROHA們見面，沒想到這麼快就要見到台灣AROHA們，真的很開心，愛你們！ 」銀優也向粉絲喊話「 2019年想成為更堅強更健康的車銀優，以後會以歌手，演員的身份以展現車銀優，請多多期待。」演唱會門票在ibon售票網站、全台7-11 ibon機台開賣中。