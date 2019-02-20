ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／車銀優爆紅「克服苦難被認同」　Astro：他比我們辛苦

記者吳睿慈／專訪

南韓花美男團體Astro在2019年強勢回歸，發表首張正規專輯《All Light》，今年恰好是他們的3週年，又迎來出道以來首個一位，令成員們激動得淚灑舞台。他們即將在3月16日來到台北國際會議中心舉辦專場演唱會，訪台前率先透過《ETtoday》與台灣粉絲打招呼，更談到獲得一位的心情，產賀用「發光」形容感想，就如專輯名稱《All Light》般星光閃耀。

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲ASTRO日前拿下出道以來首個一位。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

Astro出道近3年來首次拿下冠軍，產賀回想起當下的激動，「在舞台上聽到『第一位ASTRO』的瞬間真的很高興，不知道該用什麼詞來表達當時的感受，我想這應該就是『發光』的時候。」出道3年首張正規專輯，成員參與作詞跟作曲，MJ坦言在錄音上遇到問題，「每首收錄曲的風格和感覺都不一樣，錄音的時候要注意這些細節，這對我來說最困難。」JINJIN更透露，歌曲《Bloom》耗時4、5個月準備，由於歌曲沒有明確的方向，令他一度陷入困境。

請繼續往下閱讀...

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲MJ、JINJIN提起對於作詞作曲的困難。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

過程中雖有磨難，但產賀鼓勵哥哥們：「當然還有些不足的部分，等多練習一下，下次專輯就可以做的更好了。」他身為團內老么，個性相當成熟。出道3年來，產賀被哥哥們選為「變得最不一樣的成員」，因為他個子抽高、更像男子漢，成員皆稱讚他長大了，但他話鋒一轉，感謝隊內高人氣的車銀優，「個人活動比我們其他人多，所以比我們有更多經驗，也比我們更辛苦，不過因為克服了這些苦難，現在的銀優哥才會被大眾認可，真的覺得好厲害！」

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲車銀優是人氣最高的成員，又要兼顧演員工作，行程相當忙碌。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲產賀剛出道時很稚嫩，3年過去長大不少。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲文彬這幾年來有在健身，身材變很壯。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

車銀優一邊要演戲，另外也要顧及團體活動，他分享自己必須將兩件事情達到平衡做好的心態「在做一件事情的時候會盡量專注去做，其餘的時間也會充分利用」。健康管理方面，他也會抽空去醫院檢查、吃營養品、做按摩等管理。

▲▼ASTRO車銀優、產賀、JINJIN、MJ、 。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

▲Rocky被文彬選為隊內跳舞最性感的成員。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

Astro將於3月16日在台北國際會議中心舉辦演唱會，隊長JINJIN激動喊話：「今年的願望是可以多跟AROHA們見面，沒想到這麼快就要見到台灣AROHA們，真的很開心，愛你們！ 」銀優也向粉絲喊話「 2019年想成為更堅強更健康的車銀優，以後會以歌手，演員的身份以展現車銀優，請多多期待。」演唱會門票在ibon售票網站、全台7-11 ibon機台開賣中。

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

推薦閱讀

朴寶劍連泰文都唱得流利！　見完泰粉⋯返韓「順毛見V」

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

肉肉女減肥38kg秘訣「分清真餓、假餓」　女星姐震驚：被騙多年

又一對情侶分手！許齡智認愛11個月　情斷大13歲主唱

「日版桂綸鎂」爆料他一直笑　西島秀俊喊冤：我不是奇怪的人

SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了

觀眾只知他是「宇宙」　SF9澯熙考慮改名：我會承擔後果

李光洙真的衰！拿雞蛋往頭一砸　「運氣差下場」全場慘叫

《101》第4季爆「練習生2度出演」　名單流出⋯網友罵翻

黃旼炫遭可怕私生飯緊黏　她PO網炫耀：再次確認你知道我！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小辣椒宣布從漫威宇宙退休！　掰了11年鋼鐵人CP

婆媳爆翻臉！　哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」…1年再繳百萬地租金

茵芙爆心機女：我被害超級慘！　消音前對話爆出「郭雪芙衝康同門師妹」

許維恩「緊靠新歡」貼臉輕吻！　情侶閃照曝光…網秒懂：認愛前奏

又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

黑人騎「三冠王」載范范：一輩子不賣！　原因超催淚…網驚：一代神車

李毓芬「鵝蛋臉再進化」　拿掉口罩...「雙頰壯如山」蘋果肌超繃

五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了

吳宗憲爆「HowHow、蔡阿嘎5人月收千萬！」　YouTuber收入秘密曝光

邱淑貞女兒消失2年變名模！　19歲「蛻變小女人」登時裝周

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Astro, 車銀優

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《驚奇隊長》還沒上映…　「爛番茄」先被惡意評論灌爆
  2. 不是黃曉明！Baby「海邊散步神秘男」　網狂問：離婚了？
  3. 專訪／車銀優爆紅「克服苦難被認同」　Astro：他比我們辛苦
  4. 蔡桃貴一直摸胸「表情亮了」！　白癡公主羞爆：幼齒欸內
  5. 《跑男》7人新海報曝光！　網揪出「C位細節」：隊長接班人是他
  6. 劉畊宏聽到「查封」停3秒急Cue郭彥均　「他家沒有潑漆」
  7. 許瑋甯「這樣吃湯圓」　超神花招…網全看傻：太猛啦！
  8. 「韓流」有望再次登陸　彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出
  9. 五熊原來很有料！　婚紗開V「超兇掉半球」網激動：娶了
  10. 打牌肚爆痛揪出嚴重後果！　急診驚見「25cm腸子黑掉」醫搖頭：這難救

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366