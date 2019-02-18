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SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了

記者吳睿慈／綜合報導

SHINee成員泰民過去推出專輯《MOVE》獲得好成績，時隔1年多，他推出第二張個人迷你專輯《WANT》，再次以自己獨特的個人魅力和粉絲見面。他近日出演節目《Idol Room》宣傳新歌，順便幽默向即將入伍的Key隔空喊話「現在是我的天下了」，爆笑講出真心話。

▲▼ SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了（圖／avex taiwan提供）

▲泰民時隔1年推出新專輯。（圖／avex taiwan提供）

KEY將在3月4日入伍，泰民被cue到對Key說幾句話，他不忘做出綜藝效果，幽默虧：「非常非常開心，現在是我的天下了。」雖然是玩笑式的言論，卻能深刻感受到團員間的好感情，他也向哥哥喊話「要健健康康地回來」。他近日接受媒體採訪，也說出真心話表示，過去和哥哥一起活動時，感受不到時間流逝，如今SHINee成員一個個入伍，他也真心體會到時間真的過得好快。

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▲▼ SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了（圖／avex taiwan提供）

▲SHINee成員一個個入伍，泰民體會到時間流逝的快速。（圖／avex taiwan提供）

泰民推出的新歌《WANT》是一首Up-Tempo舞曲，以Space Disco風格搭配輕快節奏打造出未來、科幻的感覺，也是現今歐美相當流行的曲風之一。沿續先前作品《MOVE》的暗黑風格，在MV中加入了大量煙霧效果，同時也帶上不同面罩，呈現出迷幻視覺。第二張個人迷你專輯《WANT》已於11日與韓同步在台數位發行。

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