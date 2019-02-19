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觀眾只知他是「宇宙」　SF9燦熙考慮改名：我會承擔後果

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《Sky Castle》（天空之城）已在2月初劇終，該劇掀起一陣全國追劇潮，劇中角色隨之爆紅，尤其是由SF9燦熙飾演的「黃宇宙」，遭無辜陷害入獄，成為全國民最心疼的角色，人氣也因此翻漲。燦熙18日出演《大國民脫口秀-你好》，主持人直接點名「叫你燦熙好陌生，我們是因為『宇宙』才知道你」，他也幽默表示「所以我有考慮改名叫『宇宙』」。

▲▼觀眾只知他是「宇宙」　SF9燦熙考慮改名：我會承擔後果（圖／翻攝自推特、ＫＢＳ)

▲▼李英子覺得「燦熙」這個名字很陌生。（圖／翻攝自KBS)

▲▼李英子覺得「燦熙」這個名字很陌生。（圖／翻攝自KBS)

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《Sky Castle》爆紅，全國觀眾都知曉「宇宙」，卻鮮少人知道飾演宇宙角色的演員其實是偶像團體SF9出身的燦熙。他18日出演節目《大國民脫口秀-你好》，便被李英子點名叫本名很陌生，他笑說：「比起本名燦熙，大家反而比較知道宇宙，所以我有想說要不要改名。」他學起劇中的金句，並表示「我會承擔後果」，幽默逗笑所有人。

▲▼觀眾只知他是「宇宙」　SF9燦熙考慮改名：我會承擔後果（圖／翻攝自推特、ＫＢＳ)

▲▼燦熙笑喊要改名。（圖／翻攝自KBS)

▲▼觀眾只知他是「宇宙」　SF9燦熙考慮改名：我會承擔後果（圖／翻攝自推特、ＫＢＳ)

燦熙長相斯文、靦腆，過去也曾出演《信號》，同樣是被冤枉入獄的角色，他也自嘲「長得很可憐」，因此常常演出類似的角色，他為了讓「宇宙」看起來更可憐，還特地研究如何演得更無辜的表情，現場示範一次，整個氛圍立刻轉變「黃宇宙」現身《大國民脫口秀-你好》。

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關鍵字

SF9燦熙, SF9, 燦熙, 宇宙

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