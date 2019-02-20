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直擊／阿部寬颯爽訪台！自嘲年過50歲　抱「金豬」秀中文

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣演員阿部寬去年來台參加記者會時逢花蓮強震，他二話不說、慷慨解囊捐獻日幣1千萬（約台幣270萬元）給災區，獲得全台讚賞。他連續兩年為家用電器造訪台灣，19日在晶華酒店以品牌代言人身份現身記者會。

▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲阿部寬再度訪台。（圖／記者季相儒攝）

▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

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▲阿部寬睽違1年訪台，親切打招呼「大家好」。（圖／記者季相儒攝）

阿部寬19日穿著一襲深灰西裝，搭配黑色針織衫，帥氣出席電器品牌記者會，身高189公分的他一站上台，秀出非凡的颯爽英姿。睽違1年再訪台，他用中文「大家好」打招呼，並表示「好久不見，非常高興能夠來到台灣，請大家多多指教。」年過50歲的他自爆「身體虛弱容易感冒」，因此很重視睡眠、室內空氣對流。

▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲阿部寬抱金豬秀中文吉祥話。（圖／記者季相儒攝）

▲▼阿部寬為三菱重工空調站台 2019新品發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲阿部寬連續2年訪台為代言站台。（圖／記者季相儒攝）

2019年適逢豬年，品牌送上象徵性的「金豬」，祝福阿部寬今年「豬」事圓滿，阿部寬也在記者會上期許「希望今年挑戰更多創新的作品，雖然我已經超過50歲，但到了一定年紀還是可以挑戰自己，挑戰完成度更高的作品。」活動尾聲，他展現親合十足的配合度，拿起麥克風講中文「諸（豬）事圓滿」，祝福全場。阿部寬此趟訪台行程低調，離台班機不公開。

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