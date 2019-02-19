朴寶劍連泰文都唱得流利！　見完泰粉⋯返韓「順毛見V」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員朴寶劍自戲劇《男朋友》殺青後，積極展開亞洲巡迴見面會，他為了帶給粉絲驚喜，活動上精心準備滿滿的歌舞演出，16日抵達泰國站，他化身為高中校草，穿上制服又唱又跳，自彈自唱演唱泰國歌曲，活動結束後，他一一與觀眾打招呼歡送對方離開，讓粉絲大呼感動不已。

▲▼朴寶劍16日在泰國見粉絲。（圖／大國文化提供）



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朴寶劍每次抵達不同國家都會準備該國語言的歌曲，帶給粉絲驚喜禮物，16日也不例外，他把泰文歌唱得流利、咬字清晰，伴隨扭腰的舞蹈動作，表情豐富、帥氣，跳動感的舞蹈將氣氛炒到最高點，台下4000粉絲開心大合唱。

▲朴寶劍16日在泰國見粉絲。（圖／大國文化提供）



朴寶劍演技、歌唱、舞蹈樣樣都行，令人讚嘆他到底還有什麼不會的。不過，他對自己的歌唱實力謙虛，「但當我在網路上搜尋自己的名字時，竟然發現有了自己的單曲，感覺相當神奇。」他從小就懷抱歌手夢，希望有一天能發出一張屬於自己的專輯，日前推出單曲實現願望，他3月也將以歌手身分發行日文單曲《Bloomin’》，一圓夢想。

▲朴寶劍見完泰國粉絲後，隔天回韓見V。（圖／大國文化提供）



3月陸續抵達新加坡、雅加達、吉隆坡等地舉辦見面會，朴寶劍也將在4月6日來台，於南港展覽館舉辦台灣站見面會，票價分為5800、4800、3800、2800元，16日上午11點於KKTIX及全台全家便利商店開賣。