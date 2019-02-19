又有台灣人在韓出道！精通韓、中、英文　甜美酒窩迷倒路人

記者吳睿慈／綜合報導

又有台灣女孩在韓出道！由「Z-POP DREAM PROJECT」推出的女團Z-GIRLS聚集7個不同國家的女孩，包含日本、台灣、印度、泰國等國，她們即將在2月23日首度亮相，有粉絲發現，其中還有台灣成員Joanne（조앤），有著一雙修長美腿，笑起來還有甜美酒窩，是隊內最亮眼的成員。

▲▼又有台灣人在韓出道，長相甜美、笑起來有酒窩，且身高高挑。（圖／翻攝自Z-POP DREAM Youtube）



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Z-GIRLS早在Youtube亮相過，台灣妞Joanne是隊內最高挑的女孩，講話甜美、且韓文實力不錯，當她與成員對話時用英文，陪著成員在弘大宣傳團體時，又能自動轉換成韓文，面對中國路人時，她也可切換成中文，宣傳期間幾乎都是她與陌生人交談、對話，表現得落落大方，給人留下不錯的初印象，迷倒一票路人。

▲Joanne個人資料裡的國籍是台灣。（圖／翻攝自韓網）

Z-GIRLS與Z-BOYS通過Youtube率先亮相，兩團都將在23日參與拼盤演唱會「Z-POP DREAM LIVE IN SEOUL」，這也是他們首次對外亮相。此外，Z-GIRLS裡除了有台灣人受到台灣粉絲關注，且隊內沒有韓國人，全是外國成員，據悉，乃木坂46的畢業生川村真洋也是其中一員，團體未正式出道就已經引起討論。