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團內他爆紅！「宇宙」拍戲回練習室　SF9等到凌晨迎接他

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《Sky Castle》（天空之城）2月播畢，刷新JTBC電視台收視率新高，劇中角色隨之爆紅。經紀公司趁著戲劇還有討論度，立刻讓澯熙所屬的團體SF9回歸推出迷你專輯《NARCISSUS》。SF9於20日在韓舉辦專輯發佈會，澯熙藉著機會表達對團體的感謝，「就算戲劇拍攝到很晚，哥哥們也會在練習室等我回來。」

▲▼「宇宙」拍戲回到練習室　SF9等到凌晨迎接他（圖／翻攝自SF9推特）

▲「宇宙」澯熙所屬的團體SF9於20日回歸。（圖／翻攝自SF9推特）

澯熙在《Sky Castle》裡飾演「黃宇宙」，成為家喻戶曉的角色。他的所屬團體SF9 20日推出迷你專輯《NARCISSUS》，然而，團體內較有知名度的成員只有他與路雲，他誠實表示想透過戲劇受到大眾喜愛的熱潮，快點讓觀眾知道還有「SF9」的存在，「（回歸歌曲）練習時間很短，與成員間的默契還不夠好，但我覺得如果不是現在就做不到了，我會盡力。」

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▲▼「宇宙」拍戲回到練習室　SF9等到凌晨迎接他（圖／翻攝自SF9推特）

▲SF9成員雖有9人，但只有澯熙、路雲知名度較高。（圖／翻攝自SF9推特）

▲澯熙演《天空之城》在韓爆紅。（圖／翻攝自SF9推特）

▲澯熙演《天空之城》在韓爆紅。（圖／翻攝自SF9推特）

事實上，澯熙每每拍攝《Sky Castle》回到練習室都已經凌晨，但哥哥們會等著他，「我也希望可以跟哥哥們長久地活動下去，這段期間路雲哥很照顧我，我也想跟他說聲謝謝。」路雲也表示個人活動相對有壓力，他常在想「如果我所擁有的機會讓給其他成員，他們會不會做得更好，覺得抱歉也有壓力。」SF9時隔半年多回歸，帶著主打歌《Enough》展現與以往不同的魅力。

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黃澯熙, SF9, 路雲

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