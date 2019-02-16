范冰冰堂妹長大美呆！　近照曝光「顏值戰力+1萬」…網看傻：這腿不得了

記者田暐瑋／綜合報導

范冰冰五官精緻、身材曼妙，一直以來都是粉絲心目中的女神，她的堂妹范朵朵也不遑多讓，長相清秀、有靈氣，已經和兒童劇的劇組簽約，準備以童星出道。近日范朵朵的多張工作照曝光，只見她迅速抽高，化妝後更是宛如仙女下凡，美到讓不少粉絲直呼：「這長大之後怎麼得了！」

范朵朵年僅8歲，就已經參加過不少公開活動，曾站上「中國國際時裝周」的舞台走秀，2018年還參加過「CIP國際少兒模特明星盛典全國總決賽」，之後更在兒童電視劇中有精彩演出，渾身散發明星氣息，頗有當年范冰冰剛出道時的風範。

▲范冰冰堂妹。（圖／翻攝自微博）



▲范朵朵。（圖／翻攝自微博）

網路上近日流傳范朵朵的近照，只見她化著濃妝，更加凸顯精緻五官，瓜子臉和圓滾滾大眼睛美得驚人，露出甜美笑容的模樣迷倒不少男網友，而她也迅速抽高，整個人散發出清麗脫俗的氣質。

▲范朵朵。（圖／翻攝自微博）



劇組在微博上分享現場拍戲的小故事，范朵朵在導演的要求下，做了一個跳起來的動作，結果一不小心，她的手撞到桌子，旁人關心詢問痛不痛，她卻依舊笑得燦爛，然後繼續說台詞，結果被另外一個童星發現她的眼裡含著淚，大人們再問一次是不是撞痛了，她點點頭後靜靜地哭了起來，堅強的模樣，留給劇組工作人員深刻的印象。

▲范冰冰堂妹。（圖／翻攝自微博）

▲范冰冰和堂妹。（圖／翻攝自微博）