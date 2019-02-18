張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡

記者傅家妤／綜合報導

港星張柏芝2018年底生下第三胎兒子，事前對懷孕一事一直保密到家，連社群網站的發文也全都刪除，一直未有更新，生子消息爆出隔月，才透過工作室證實喜訊，非常神祕。不過18日有媒體曝光數張她的產前孕照，穿著寬鬆長裙，四肢依舊非常纖細，完全看不出是個孕婦。

▲張柏芝2018年底證實生下第三胎「小王子」。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

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近日有媒體曝光數月前於香港金鐘的太古廣場捕抓到張柏芝的畫面，只見她當時身穿黑色背心裙裝，寬鬆設計巧妙遮住了孕肚，戴著鴨舌帽、腳踩平底鞋，動作看起來依舊非常矯健，完全看不出來是個孕婦，行事低調，但身邊有不少人跟著，似乎就是為了保護她肚子裡的寶寶。

▲近日有媒體曝光數月前偶遇張柏芝的畫面。（圖／CFP）

最引人注目的是，當時張柏芝的上圍似乎明顯變得豐滿了不少，裙裝的深U剪裁，讓她胸前的超長事業線，顯得格外明顯，現在看來應是她當時懷孕，罩杯也跟著升級。事實上，張柏芝在生下第三胎後，僅曝光過小兒子的小名是「小王子」，但對於孩子爸爸身分一直都保密到家，先前港媒曝光了一張她小孩的出生證明，只見她不只讓孩子跟著自己姓張，取名「禮承」（Marcus），而出生資料上也沒登記父親，十分神秘。

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