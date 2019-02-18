ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡

記者傅家妤／綜合報導

港星張柏芝2018年底生下第三胎兒子，事前對懷孕一事一直保密到家，連社群網站的發文也全都刪除，一直未有更新，生子消息爆出隔月，才透過工作室證實喜訊，非常神祕。不過18日有媒體曝光數張她的產前孕照，穿著寬鬆長裙，四肢依舊非常纖細，完全看不出是個孕婦。

▲張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝、CFP）

▲張柏芝2018年底證實生下第三胎「小王子」。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

請繼續往下閱讀...

近日有媒體曝光數月前於香港金鐘的太古廣場捕抓到張柏芝的畫面，只見她當時身穿黑色背心裙裝，寬鬆設計巧妙遮住了孕肚，戴著鴨舌帽、腳踩平底鞋，動作看起來依舊非常矯健，完全看不出來是個孕婦，行事低調，但身邊有不少人跟著，似乎就是為了保護她肚子裡的寶寶。

▲張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝、CFP）

▲張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝、CFP）

▲近日有媒體曝光數月前偶遇張柏芝的畫面。（圖／CFP）

最引人注目的是，當時張柏芝的上圍似乎明顯變得豐滿了不少，裙裝的深U剪裁，讓她胸前的超長事業線，顯得格外明顯，現在看來應是她當時懷孕，罩杯也跟著升級。事實上，張柏芝在生下第三胎後，僅曝光過小兒子的小名是「小王子」，但對於孩子爸爸身分一直都保密到家，先前港媒曝光了一張她小孩的出生證明，只見她不只讓孩子跟著自己姓張，取名「禮承」（Marcus），而出生資料上也沒登記父親，十分神秘。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

推薦閱讀

凱蒂佩芮訂婚了！　親媽報喜「情人節情定奧蘭多布魯」

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

《步步》八爺藏3天…兒子首曝光！　鄭嘉穎：自己的最可愛

《古惑仔》吹水基結婚了！　抗癌成功…娶回交往30年女友

Sweety罕見合體！　曾之喬、劉品言「神凍齡20年」網看呆

劉愷威爸聽到「楊冪」秒變臉！　曝新年零聯絡

快訊／《步步》八爺港姐嫩妻生了！ 鄭嘉穎現身醫院燦笑默認

CP查理分手！　放閃舊愛隔5月「刪光合照」改認愛小9歲嫩妹

麥莉結婚照曝光！　6連PO告白…雷神弟「寵溺笑開」甜炸

婚禮還沒辦就爆離婚！　小賈斯汀傳「私會賽琳娜」惹怒妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

許維恩揭3段情！　楊明學離世「魂跟著走了」15年依然最痛

BY2姊妹宣布改名！　粉絲一看新名字懵了：好大眾

快訊／羅志祥宣布「全面退出STAGE」！　創立12年不幹了

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

4歲妮妮「碗裡還有菜」夾肉遭制止　一句話讓爸起身「90度鞠躬道歉」

高雄水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形！　幫艦長爸顧店爆紅...粉一次訂萬顆

林依晨喝喜酒遇《我的秘密花園》男主角！　CP隔16年合體劇迷哭了

1年戀愛圓滿！　《大學生》小新「灑糖告白」Nina：最好的禮物

Hebe被控房內吸菸！　拒付「萬元清潔費」委屈哭了

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張柏芝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黃安閉口不談台灣竟是出自「這原因」　嗆：吃我的喝我的還瞧不起我！
  2. 張柏芝第三胎「懷孕照」曝光！　罩杯激增…事業線超搶鏡
  3. SHINee Key、珉豪一個個入伍！　泰民虧哥：我的天下了
  4. 翁馨儀長版衣下半身只有內褲　為拍美照認了：走火入魔
  5. 陳昭榮超正18歲女兒出道！　從打雜小妹做起卻心懷感恩
  6. 謝盈萱被鬼附身狂飆髒話　演技霸氣外露：有什麼不敢！
  7. 網爆羅志祥「被STAGE踢出」！　IG幾個小動作早洩密
  8. 李光洙真的衰！拿雞蛋往頭一砸　「運氣差下場」全場慘叫
  9. 雷／《祝你忌日快樂》恐怖片→科幻片　網：美國隊長《復仇者4》有相同結局
  10. 羅志祥另創品牌！　剛退出STAGE…秒曝「新品牌名字」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366