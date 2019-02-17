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子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

記者吳睿慈／綜合報導

台灣女孩周子瑜在韓以團體TWICE出道，獲得超高人氣。她17日難得開啟個人直播，在鏡頭前下廚，自信滿滿地表示：「我做小時候上學以前都會吃的早餐（蛋餅）！」但她身為料理菜鳥，光是切個菜就讓粉絲看得心驚膽跳，擔心她不慎切到手，甚至在製作餅皮時，連水量都過多，令韓網友一頭霧水表示：「是在做湯嗎？」笑翻所有人。

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

▲▼子瑜製作蛋餅餅皮，網友傻眼「是煮湯嗎」。（圖／翻攝自Vlive）

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

子瑜17日開起直播，在粉絲面前大展廚藝，她強調自己正在做「家鄉菜」，以前上學前必吃的早餐，由於現場沒有台灣式的薄餅皮，她只好從餅皮開始做起，卻放入過多水量，網友不斷提醒「水太多了」，但她傻笑表示：「水太多了嗎？是嗎？本來就是這樣吧？相信我一次！」不少網友糗她其實是在煮一鍋湯。

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

▲▼子瑜煎的蛋餅無法翻面，於是一群人把蛋餅送入電磁爐烤熟。（圖／翻攝自VLIVE）

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

第一次成品宣告失敗，經過定延妙手搶救後，才重新做出麵團，子瑜第二次挑戰，卻在下鍋後，底面整個煎焦，她哀號了一聲後，定延靈機一動：「那放入電磁爐烤吧！」於是在她們的巧手下蛋餅做成披薩，話雖如此，工作人員及成員對子瑜煎出成品相當滿意，紛紛稱讚「很好吃」。

▲▼周子瑜做蛋餅。（圖／翻攝自Vlive）

▲直到定延上場，才成功做出蛋餅的感覺。（圖／翻攝自Vlive）

且當第三次嘗試時，定延試著把餅皮做得薄一點，成功做出與蛋餅外型相似的感覺，子瑜則是在一旁興奮表示「我以後早餐可以做來吃」，子瑜呆萌的下廚過程，逗得網友不斷大笑。

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