ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了

記者劉宜庭／綜合報導

女星鄭仲茵演出過多部八點檔，日前在《金家好媳婦》飾演方婉妃（方總裁），劇中心狠手辣又壞事做盡，讓觀眾氣得牙癢癢，精湛演技也備受肯定。她近年在螢光幕前，大多以亮麗妝容入鏡，近來卻罕見公開素顏照，同時關掉美肌濾鏡效果，大方呈現私底下真實一面，還不忘開玩笑自嘲：「是還原真相的時候了。」

▲《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

▲《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

▲鄭仲茵常在本土劇中飾演反派惡女，讓人印象深刻。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

鄭仲茵16日一早透過臉書發文，PO出一張素顏自拍照寫道：「沒事，只是突然想來張素顏、沒打任何光、沒任何美肌、沒任何濾鏡的照片嚇嚇大家。」她強調，臉上完全沒有化任何妝，僅有殘留稀疏的嫁接睫毛。文末還不忘笑說，「不許退粉取消追蹤喔，請接受最真實的我。」

照片中，鄭仲茵雖然素顏入鏡，臉色看起來略為暗沉，但幾乎沒有皺紋，仍被讚保養得宜，不少網友嘴甜誇讚，「皮膚還是很好呢～羨慕羨慕」、「自然～超美的正妹」、「沒有很大差別，還是很美。」面對粉絲驚呼，「怎麼反而素顏更年輕，根本沒瑕疵阿」，她則謙虛回應，「很多雀斑、毛孔粗大、膚色不均有暗沉…。」

▲《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

▲鄭仲茵PO出素顏照公開真實一面。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

鄭仲茵素顏照曝光後，也讓不少網友受到「驚嚇」，有的人是因為驚豔她的好膚質，「嚇死人！素顏也這麼好看，羡慕死我了。」也有人是因為她的凌亂而隨性的頭髮，而感到驚訝，她笑說，「剛做完地板運動啦。」此外，面對網友驚呼，「這真的嚇到我了還好現在不是7月，哈哈還好我八字夠重。」她則笑回，「避免再次受到驚嚇，你還是退粉好了啦…因為我還是會不定時的出來嚇嚇人的。」

鄭仲茵1998年演出《一品夫人芝麻官》出道，之前連續6年都是接演《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《台灣奇案》等類戲劇，當年大多演出苦命女人，造型也較為樸素，臉上更是爬滿雀斑、眼窩凹陷。直到2008年，她演出《娘家》中的壞女人林麗芳一角，才終於翻紅，也奠定了她「壞女人專業戶」的地位。

▲鄭仲茵。（圖／翻攝自YouTube／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

▲鄭仲茵。（圖／翻攝自YouTube／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

▲鄭仲茵舊照。（圖／翻攝自YouTube／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

近幾年來，鄭仲茵越活越凍齡，造型也越來越年輕，讓人無法想像她已經46歲，堪稱是「最美麗的反派」。為了變美，其實她耗費不少心力，2012年坦承做了豐頰手術，才有現在的美麗外表。

▲《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

▲《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

▲鄭仲茵46歲仍維持亮麗外表。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

重聽伯低頭緊盯...車廂內擴音謎片男秒送「小驚喜」網推爆神救援

推薦閱讀

學妹「羊水破了」打LINE喘氣！　她慌接電話教吸吐…真相超變態

《以團》男選手卸妝前後「根本變個人」！　一上台驚呆網：神奇換頭術

錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

女星生二胎「全家人吃胎盤」！　配生薑醬油…2歲女吃完：還要

趙薇驚傳婚變分居富商尪　情人節IG曬照「網友秒懂了」！

陳意涵產後5天曝公車站自拍！　「素顏油頭」真實模樣曝光

鄭茵聲罕見合照媽！　「五官神複製」超狂嫩臉網驚呆：根本姊妹

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

咪神搭港鐵…陌生男緊追討債！　她發抖大哭…警一問驚覺「荒謬真相」

《步步》承歡格格長大了！　隔8年蛻變少女「轉大人辣照」網看傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」　認心受傷了：覺得女人怎麼這麼賤

Ashly認了「後悔答應求婚」！　列尼克3大罪狀…網搖頭：真的母湯

飛機上一轉頭…身旁坐楊冪！「素顏真面目」網看呆：好誇張

瘋傳雞排妹「親密片遭惡男流出」　親曝證據：無恥沒有極限！

每天看阿嬤坐木椅上「不知她已過世」！　蕭敬騰被爸媽說冷血惡魔

苦等軍人男友退伍2年！　德女模飛13hr接人爆哭

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

幼稚園老師警告：小孩經常說謊！　利菁「合照外甥女」還她清白

錄《玩很大》被笑「大臉普拉斯」　宛宛兒剪短髮…臉小一圈變超正！

導演明金成娶小6歲嬌妻！伴郎、伴娘驚現「棒棒堂+黑澀會」組合

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄭仲茵, 金家好媳婦, 方婉妃, 方總裁

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大導卡麥隆真情告白《艾莉塔》鐵肺網紅飆唱《一個巨星》分貝驚人
  2. 楊謹華幫夫運！石油商老公春酒中獎「豪氣加倍捐出去」全場尖叫
  3. 王源走紅毯脫隊！一回神急了「丟下攝影師狂追」　外媒傻眼：Roy stop
  4. 王思佳媽「做功德」亂送名牌衣　鄰居按門鈴她驚：整棟都穿我的！
  5. 恭喜！結婚10個月　《歌手2》茜拉「肚子裡有小寶寶了」
  6. 200歲大叔唱跳《小蘋果》好逗！他笑：動作跟詞總兜不上
  7. 《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了
  8. 徐瑋吟打牌輸錢「男星」酒醉撒鈔　「拿12000元紅包」倒賺！
  9. 沒有父親的生日！安迪女林吟蔚發文「你是我英雄」網淚崩
  10. 子瑜做台灣早餐：相信我！　煎完這道料理⋯網友笑慘了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366