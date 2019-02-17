《金家》鄭仲茵「素顏真面目」曝光！　一關美肌…網友嚇到了

記者劉宜庭／綜合報導

女星鄭仲茵演出過多部八點檔，日前在《金家好媳婦》飾演方婉妃（方總裁），劇中心狠手辣又壞事做盡，讓觀眾氣得牙癢癢，精湛演技也備受肯定。她近年在螢光幕前，大多以亮麗妝容入鏡，近來卻罕見公開素顏照，同時關掉美肌濾鏡效果，大方呈現私底下真實一面，還不忘開玩笑自嘲：「是還原真相的時候了。」

▲鄭仲茵常在本土劇中飾演反派惡女，讓人印象深刻。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

鄭仲茵16日一早透過臉書發文，PO出一張素顏自拍照寫道：「沒事，只是突然想來張素顏、沒打任何光、沒任何美肌、沒任何濾鏡的照片嚇嚇大家。」她強調，臉上完全沒有化任何妝，僅有殘留稀疏的嫁接睫毛。文末還不忘笑說，「不許退粉取消追蹤喔，請接受最真實的我。」

照片中，鄭仲茵雖然素顏入鏡，臉色看起來略為暗沉，但幾乎沒有皺紋，仍被讚保養得宜，不少網友嘴甜誇讚，「皮膚還是很好呢～羨慕羨慕」、「自然～超美的正妹」、「沒有很大差別，還是很美。」面對粉絲驚呼，「怎麼反而素顏更年輕，根本沒瑕疵阿」，她則謙虛回應，「很多雀斑、毛孔粗大、膚色不均有暗沉…。」

▲鄭仲茵PO出素顏照公開真實一面。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）

鄭仲茵素顏照曝光後，也讓不少網友受到「驚嚇」，有的人是因為驚豔她的好膚質，「嚇死人！素顏也這麼好看，羡慕死我了。」也有人是因為她的凌亂而隨性的頭髮，而感到驚訝，她笑說，「剛做完地板運動啦。」此外，面對網友驚呼，「這真的嚇到我了還好現在不是7月，哈哈還好我八字夠重。」她則笑回，「避免再次受到驚嚇，你還是退粉好了啦…因為我還是會不定時的出來嚇嚇人的。」

鄭仲茵1998年演出《一品夫人芝麻官》出道，之前連續6年都是接演《藍色蜘蛛網》、《玫瑰瞳鈴眼》、《台灣奇案》等類戲劇，當年大多演出苦命女人，造型也較為樸素，臉上更是爬滿雀斑、眼窩凹陷。直到2008年，她演出《娘家》中的壞女人林麗芳一角，才終於翻紅，也奠定了她「壞女人專業戶」的地位。

▲鄭仲茵舊照。（圖／翻攝自YouTube／TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel）

近幾年來，鄭仲茵越活越凍齡，造型也越來越年輕，讓人無法想像她已經46歲，堪稱是「最美麗的反派」。為了變美，其實她耗費不少心力，2012年坦承做了豐頰手術，才有現在的美麗外表。

▲鄭仲茵46歲仍維持亮麗外表。（圖／翻攝自鄭仲茵臉書）