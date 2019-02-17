曾莞婷看JJ演唱會…前面坐「超大咖男神」嗨翻！　不合照原因超暖

記者劉宜庭／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）近日在小巨蛋舉行「聖所世界巡迴演唱會」台北站，從服裝、舞台都為台粉重新再設計，吸引大票粉絲觀看，「本土劇女神」曾莞婷也親自前往朝聖。然而，當她抵達會場，找到位置坐下後，眼前景像卻讓她驚訝不已，原來是大咖男神就坐在她前面，忍不住嗨喊：「我很興奮！」

▲林俊傑14日起一連4天在台北小巨蛋開唱。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷開心拿螢光棒看JJ演唱會。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

曾莞婷17日透過Instagram發文，分享前一天觀看林俊傑演唱會時，開心拿著螢光棒應援的自拍照，對著鏡頭俏皮嘟嘴，文中更大讚JJ宛如「行動CD」一般，且「每首都是經典。」

▲曾莞婷合照嚴正嵐（左）。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）



在演唱會台下，曾莞婷除了開心和因《花甲男孩轉大人》爆紅的嚴正嵐合照，她也透露，座位前方坐著的人，竟是超大咖男神林志穎，「我絕對不會告訴你小旋風就坐在我的前面～我很興奮。」雖然她曬出的自拍照中，神情相當自然，但她坦言其實是「裝作鎮定」，內心其實激動不已。

▲曾莞婷看JJ演唱會，發現前面坐的人竟是男神林志穎。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

曾莞婷分享偶遇男神的經歷後，引來大票網友留言狂喊，「超幸運」、「尖叫」，不少人好奇怎麼沒有合照？她除了笑回「我害羞」，也吐露其中原因，「不想打擾人家。」事實上，林俊傑自14日起，連續4天在台北小巨蛋開唱，期間引來許多大咖藝人前往朝聖，包括方志友、楊銘威、余文樂、王棠云、六月、李易、黃小柔、斯容、羅聆等，可見男神魅力相當驚人。

▲林志穎看JJ演唱會開心自拍。（圖／翻攝自林志穎臉書）

▲方志友楊銘威、六月李易都前往觀看JJ演唱會。（圖／翻攝自方志友、六月Instagram）