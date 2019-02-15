24歲網紅猝死家中！　公司「募資辦喪事」惹議…網傻眼：捐給家屬吧

記者潘慧中／綜合報導

馬來西亞網紅陳吉米（陳聲宏）2年前曾來台留學，在演藝和主持方面極具才華，不時在個人YouTube頻道分享生活和感情觀，沒想到，公司14日在臉書證實他當天早上於家中離世，「根據驗屍調查報告顯示為心臟猝死。」

▲▼陳吉米曾來台留學。（圖／翻攝自Facebook／陳吉米）



陳吉米不久前剛返回馬來西亞，正當他準備大展拳腳創作作品時，14日一早被發現猝死家中，得年24歲，震驚圈內好友和粉絲，為了協助其家人辦喪事，公司公開帳號募資，卻引來部分網友質疑：「為何不能直接匯給家屬？」

▲▼公司14日證實陳吉米死訊，募資卻意外惹議。（圖／翻攝自Facebook）



然而，有粉絲解釋陳吉米的母親已經離世，他這幾年都和姊姊相依為命，公司幫忙籌款、分擔姊姊必須處理的事宜，如此做法其實很貼心，公司15日凌晨也另發文解釋，其家屬委託公司接手處理身後事，目前已經籌足經費，請大家停止捐款，並承諾會退還剩餘的善款。

▲▼四葉草悼念陳吉米。（圖／翻攝自Facebook／JoyceChu 四葉草、陳吉米）



「大馬女神」四葉草（朱主愛）14日下午也在臉書悼念陳吉米：「在那裡你一樣還是個最燦爛可愛的小天使。」她謝謝對方一路以來的支持，「你是最會用行動來支持我這支持我這師姊的，謝謝只有你來支持我的演唱會，關心我、在台下為我尖叫。你做得很棒了，知道嗎？」

公司臉書全文：

今天是2019年2月14日， 陳吉米 （Sia Hong Tan） 於今早離世，得年24歲。

陳吉米是為RED People第一代網紅成員，在演藝與主持方面極具才華，為人風趣幽默，是大家的開心果。

兩年前留學台灣，開始創作不少網絡影片作品。

日前返鄉回國後，也準備大展拳腳，欲製作更多作品與大家分享，娛樂大眾。

但不料今早被發現於家中離世，根據驗屍調查報告顯示為心臟猝死，震驚了圈內眾多好友以及追踪多年的粉絲。

目前已籌得足夠經費為吉米辦理後事，請大家停止捐款到RP旗下戶口。

並且請於今天1:36 p.m.之後捐款的朋友pm你們的銀行戶口給我們，我們將會把剩餘的善款退還給你們。

感謝大家的幫忙。

#奉勸年輕人們好好照顧自己的健康

#RIP