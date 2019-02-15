黑人18年愛她不變！　「人生第一次浪漫」超瘋狂…范范激動泛淚

記者田暐瑋／綜合報導

「黑人」陳建州在春節連假帶著一家四口飛到美國旅遊，范范因為要到上海開唱，和老公及兒子們分道揚鑣，14日適逢情人節，他臨時起意改飛到上海，在演唱會途中帶著兒子衝上台獻花，讓范范感動到說不出話，差點淚崩，兩人在台上甜蜜擁吻，18年始終不變的黑白配閃瞎全場粉絲。

在范范離開美國前往上海準備演唱會後，黑人臨時起意，想為妻子慶祝情人節，當下立刻買機票飛到上海探班，連背包都還沒放下，演唱會進行到一半就衝上台獻花，不過飛飛翔翔一上台就失控，飛飛全身充滿明星特質，一看到攝影機和照相機就坐定比了個YA的POSE，翔翔則是一貫淡定，可愛模樣逗笑全場粉絲。

▲黑人情人節驚喜。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）



「18年來我沒有做什麼浪漫的事。」黑人直言和范范18年的感情在演藝圈實屬不容易，尤其這趟到美國也遇到了不少問題，笑虧對方把自己當出氣筒，讓范范當場白眼，聽到台下起鬨要兩人親親，他一開始先是裝鎮定，要兒子們負責獻吻，最後在下台前才把老婆一把拉過來貼頭輕吻。

▲黑人情人節驚喜。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）



這一幕讓全場粉絲沸騰不已，繼續起鬨要再親第二次，黑人假裝要伸舌頭，馬上被范范害羞躲開，他開始裝任性大喊：「妳親我！！！」笑翻全場，最後兩人再一次甜蜜相吻，而根據在現場的粉絲表示，范范過程中一度感動泛淚，始終不變的堅貞感情讓人相當羨慕。

▲黑人抱著激動的范范。（圖／翻攝自范瑋琪官方微博）