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她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

記者田暐瑋／綜合報導

楊繡惠儘管已經53歲，無論面貌或身材都保養得宜，感情事卻始終沒有著落，近日她在節目透露，年輕時曾經不小心私密處感染，第一次看內診就被醫師粗魯對待，導致內心留下陰影，為了怕之後又感染，「所以我都盡量避免『使用』！」到現在才都結不了婚。

楊繡惠在《醫師好辣》上分享年輕時看內診經驗，19歲時因為去泡溫泉，私密處不小心受到感染發癢，透過同學介紹，到了一家婦產科看內診，她形容那位醫師表情和語氣都相當冷淡，只叫她到床上躺好，從來沒經驗的她就乖乖躺上去，醫生進來一看就很兇說：「小姐，你沒有脫褲子我怎麼看！」

▲楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

當時那個年代沒有護士陪診，醫生也沒有太詳細說明看診過程，楊繡惠突然感覺到下體一陣冰涼，才知道醫生要放鴨嘴進去，但她因為太過緊張，全身肌肉繃緊，鴨嘴始終放不進去，醫生試圖轉移她注意力，叫她張開嘴巴，同時把鴨嘴往下體一放，她當場嚇了一跳，雙腳一夾，鴨嘴就這樣噴了出去。

因為這次害羞又尷尬的內診經驗，楊繡惠從此不敢去洗三溫暖，到年紀大一點才敢去做子宮頸抹片檢查，她也開玩笑說：「（為了避免下體感染）我就盡量避免『使用』，到現在都還不結婚。」

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