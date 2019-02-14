白肌正妹「和爸爸哥哥洗澡23年」！傻問：很怪嗎　網看偷拍畫面傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

你能跟父母一起洗澡到幾歲呢？日本23歲女偶像北見直美在已經幾乎發育完成的年紀，還和爸爸及哥哥一起洗澡，且過程中3人從戀愛話題聊到工作，一點都沒有尷尬的感覺，反倒是網友看了直呼渾身不自在，「原來真的有這樣的一家人啊」、「好難想像的相處方式」。

北見直美在節目《中居くん決めて！》上分享和家人的生活，自爆從小和家人感情極好，全家人都可以一起洗澡，到了23歲都還是保有這個習慣，節目為了驗證她的說詞，在浴室中裝設偷拍攝影機，果然拍到她和哥哥擠在浴缸裡聊著戀愛話題，沒多久爸爸也跟著進來，3人開始聊起了工作話題。

▲北見直美和哥哥及爸爸一起洗澡。（圖／翻攝自日網）



朋友們知道此事後，都對北見直美投以異樣眼光，讓她開始覺得：「我這樣很怪嗎？」但她解釋，除了是覺得一個個洗澡既浪費水又浪費時間外，最喜歡的就是在浴室裡可以自在說著彼此的心事、解決彼此的煩惱，雖然只有半小時，卻是一天中她最享受的時光。

雖然彼此坦誠相見，但完全沒有尷尬感覺，反而充滿和樂氣息，讓目睹這幕的來賓們嘖嘖稱奇，網友們也對這異於一般人的家庭相處模式感到新奇，引起熱烈討論，「家人之間感情真好」、「完全沒有怪怪的感覺」、「我到了小學就不敢再跟家人洗澡了」、「真的無法想像」。

▲北見直美。（圖／翻攝自北見直美IG）