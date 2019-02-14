獨家／《大學生》林舒語生了！　情人節報喜產二寶…「雙頰泛紅產照」美呆

記者田暐瑋／綜合報導

林舒語生了！她2015年閃婚育有一子「多多」，14日情人節這天順利產下第2胎兒子圈圈，母子均安，兒子更是遺傳到父母的優良基因，可愛模樣讓不少網友融化。

林舒語當初從《大學生了沒》出道，2015年閃婚育有一子「多多」，2018年5月懷了二胎，14日凌晨她在臉書PO文透露已經入院待產，因為週數超過40周，必須打催生，微微皺眉看似有些不適，她也抒發不安心情：「第二胎比第一胎害怕，40+2決定直接來催生……希望順利，不要讓我太痛啊～～～～」

▲林舒語。（圖／翻攝自林舒語臉書）



由於先前是自然產的關係，林舒語曾在節目上透露產後有一段時間很抗拒性生活，甚至誇張到跟老公說：「還是你要我幫你找幾個妹放鬆一下？」玩笑歸玩笑，林舒語透露這句話藏有對老公滿滿的愧疚，「因為就覺得其實老公很可憐。」直到後期，她想轉為主動，老公反而更能體諒她的身體狀況，「他覺得說不行，妳才剛經過這一段，我應該要讓妳休息一下下。」內心難免失落，但也很感謝老公很為她著想的心情。

對此，Sandy（吳姍儒）解釋因為女生產後的身體會產生大量黃體素，這項激素會提供安全感、增強警覺心，吳宗憲在旁補充，加上男生分泌睪固酮的關係，身體會不斷催促他往前、會有攻擊性，才會出現男女反應大不同的情形。

