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愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

文／擊敗人

愛紗被最心愛的老公劈腿，絕望狠斬3年婚姻，為何童話般的愛情卻走到這個地步？回溯到周洺甫認愛開始，花式拋出各種偶像劇般的告白台詞，塑造出白馬王子形象，如今卻「不只一次」劈腿，連廣告小妹都傻眼直言：「這種男人內心一定一肚子拐！」其實「渣男」都有一些必備的特徵，只要仔細觀察，都能發現蛛絲馬跡。

1.第一次見面就搞曖昧

愛紗曾在節目上透露，因為懷秋的引薦，認識了同樣是腳踏車車友的周洺甫，當時她害怕自己騎不快會落單，沒想到才第一次見面的周洺甫就騎到她旁邊，溫柔說：「你不用害怕，我會保護你。」就是這一句偶像劇式的告白打中她的心，也開啟兩人的緣分。

廣告小妹聽了簡直不可思議，直言這種油嘴滑舌的男人可以在第一次見面就說出甜言蜜語，內心肯定是一肚子拐，「當砲友很適合，當老公別鬧了！」呼籲女孩們如果遇到這類型男人，絕對是三十六計跑為上策，「婚前的浪漫，婚後是要還的！」

▲愛紗、周洺甫2017年台北婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

▲愛紗、周洺甫2017年台北婚禮。（圖／記者黃克翔攝）

2.偶像劇花招很多

雖然會甜言蜜語的男人不代表就不認真，但渣男的特徵就是一定會甜言蜜語，有如包著蜜糖的毒藥，有可能是過去戀情經驗豐富，才讓他們信手拈來都是肉麻情話，渣男指數比一般人還要高，甜言蜜語每個女人都愛聽，但真的是「聽聽就好」，如果把這個當作男人疼妳寵妳的唯一指標，很有可能就走入了渣男陷阱。

周洺甫個性浪漫，常常會製造許多驚喜，讓愛紗每次提起都會露出幸福笑容，第一次和愛紗約會，就帶對方去看流星，一路看到天亮，平常也很會哄愛紗，「遇見妳很幸福，娶到妳很幸福，就讓我們一直愛下去。」就連求婚計畫也是鋪哏鋪很久，甚至特地飛到沖繩買婚戒，種種舉動宛如偶像劇真實上演。

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自YouTube）

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自臉書）

3.和前女友糾纏不清

前女友總是女孩們最厭惡的一種生物，往往也是男人們內心最柔軟的一塊，有句話叫做是「得不到的永遠最好」，一個真正愛妳的男人會懂得尊重妳，會主動刪除和前女友過去的點點滴滴，且斷了聯絡，因為他最該重視的是「現任女友的感受」，優柔寡斷忘不掉前女友的男人不是暖男，只是個用完就該丟的暖暖包

周洺甫和愛紗交往3年才結婚，結婚當天卻被爆出和1名女子疑似上身全裸的私密照，該女身分是他的藝人前女友林欣蓓（後改名林欣霈），他事後解釋是手機掉了被盜圖，兩人以前曾交往過，但已經沒有聯絡。林欣蓓得知後嚇到大哭：「這是交往時拍的，當時就說好不能流出，分手時也說好請對方刪除。」手機裡還留有和前女友親密照一事曝光後，在當時引起一陣騷動。

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自Facebook／愛紗、周洺甫）

▲愛紗離婚。（圖／翻攝自Facebook／愛紗、周洺甫）

此外，兩性專家艾姬分析最容易受渣男傷害的女孩類型中，前兩名分別是「傻又天真的單純型女孩」、「心軟感性的溫柔型女孩」，而愛紗的個性剛好都相符。其實愛紗曾在節目上透露，自己在愛情中像是小女人，交往6個月就很想和周洺甫結婚，把整顆心都交了出去，當周洺甫每次為了打電動不接她電話時，她雖然覺得不妥，但最後選擇的卻是逼自己接受

▲愛紗。（圖／翻攝自Facebook／愛紗）

▲愛紗。（圖／翻攝自Facebook／愛紗）

再來就是男女之間始終沒有結論的議題：查勤！查了，被說不夠信任，不查，哪天就冒出個小三買一送一有了小孩，的確，一段穩定的關係中，最不可或缺的就是安全感，報不報備其實端看每對情人之間如何溝通，有些人習慣上廁所、到樓下買晚餐都要講一聲，有人卻只是習慣早上晚上各打聲招呼，並沒有標準答案，也沒有是非對錯，一切只是源於「因為愛著對方，而願意給的尊重」，每個人都必須珍惜這份尊重，不該把這份尊重當作可以肆意偷吃的漏洞

愛紗曾因為周洺甫拍戲出差不在家，兩人分開1個多月，期間不太會視訊也不查勤，她笑說：「不想看耶，他如果看我的，我也會不高興；妳懷疑了他，就是對自己很沒自信，我覺得是找自己麻煩。」認為偷看另一半手機是「覺得自己不夠好」，雙方都失去信任，更說：「我不會監視任何人的行為，懷疑人很累。」沒想到完全信任的枕邊人，如今卻狠心背叛。

至於要怎麼樣才能防止老公外遇？廣告小妹也說了，會和異性跨越「那條線」的，往往內心都非常狂野，但遇上這種男人，老婆盯得再緊也沒用，「只有死人才是百分百安份的好嗎？老公會不會外遇、要不要外遇，那都取決於他，又不是布偶，我們沒辦法控制。唯一能做的是早早為自己鋪路，請律師的錢務必要準備好。離婚的那一刻你會發現，錢才是真愛老公不是。」

▲廣告小妹評艾沙。（圖／翻攝自廣告小妹）

▲廣告小妹評愛紗。（圖／翻攝自廣告小妹臉書）

●作者擊敗人，《ETtoday星光雲》娛樂中心老屁股，喜歡講些擊敗話，笑看社會上無數的擊敗人，雖然擊敗事很多，但希望自己不會有被擊敗的一天。以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄 editor@ettoday.net

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