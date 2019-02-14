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蔡淑臻抱嫩醫…李沛旭「2個字」洩心聲！　網看懂心碎給安慰

記者田暐瑋／綜合報導

李沛旭和蔡淑臻穩定交往7年，日前女方和替她做乾針治療的醫師謝明儒當街擁抱，而李沛旭第一時間在臉書發文寫下：「祝福你！」讓外界猜測是默認分手，但伊林事後否認。13日他又PO出側臉照，簡單寫下兩字：「粉飾。」被認為是在反擊蔡淑臻的解釋說詞，感情狀態令人好奇。

▲李沛旭和蔡淑臻。（圖／翻攝自臉書）

▲李沛旭。（圖／翻攝自臉書）

李沛旭13日先是發出一張側臉照，寫著似乎意有所指的兩個字：「粉飾。」沒多久又PO出準備剪髮的照片，種種發言都容易讓人多作聯想，猜測是在回應蔡淑臻解釋擁抱醫師男只是「朋友之間安慰的互動」的這番說詞，不少網友也紛紛留言打氣「無法說什麼，終究會天亮，加油」、「一切都會更好的」、「懂。點：梁永琪 - 短髮」。

▲李沛旭和蔡淑臻。（圖／翻攝自臉書）

▲李沛旭。（圖／翻攝自臉書）

蔡淑臻被拍到和謝明儒當街擁抱，經紀人說被拍到當天，蔡淑臻是結束新戲記者會，和謝明儒約午餐碰面，聊媽媽壓迫性骨折狀況，並約好晚上到新店家看媽媽狀況，「擁抱只是朋友間的安慰互動。」

▲李沛旭和蔡淑臻。（圖／翻攝自臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自臉書）

巧的是，李沛旭12日在臉書曬出賣力健身的照片，上頭寫著「初八祝福」4個大字，格外引起討論的是，他同時在貼文裡寫下：「謝謝妳。我尊重妳。且尊重妳一直想追求的自由。祝福妳。」全部的「你」都特別以女字旁的「妳」代替，更讓人猜測這篇文就是分手宣言。

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