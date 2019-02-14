李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

記者田暐瑋／綜合報導

李坤城與林靖恩相差41歲戀情頻受大眾關注，一度傳出要在女方20歲生日那天結婚、懷孕等消息，至今戀情已經邁入第6年，依舊甜蜜蜜，適逢情人節這天，李坤城在臉書告白女友：「情人節回想六年不變的小箴言『愛你、愛妳』。」堅貞愛情閃瞎一票單身狗。

▲林靖恩、李坤城。（圖／翻攝自林靖恩臉書）

李坤城14日在臉書轉發2016年寫的文章，紀錄著自己因為林靖恩的關係，養成了每天分開前都說「愛你」的習慣，雖然現在每天都得分開，各自忙各自的事，但每到分別的時候卻也是格外深情，也都很期待彼此說「愛你」，6年不變的愛情讓不少網友大讚：「真的是愛情啊！」

自從和林靖恩交往後，李坤城坦言，「感覺回春了」，且因為擔心有一天自己不在了，孩子可以讓家延續下去，多次表示想和女友生孩子，但強調不會讓對方「先有後婚」。對此，女方也表示不擔心會意外懷孕，「坤城是一個很小心的人。」

▲李坤城和林靖恩。（圖／翻攝自李坤城臉書）



從2013年交往至今，李坤城和林靖恩的爺孫戀震撼各界，也受到不少抨擊聲浪，但兩人始終勇敢面對，一起面對各種質疑，李坤城曾坦承有將部分對兒子的愛轉移到小女友的身上。而林靖恩對此並不覺得怎麼樣，冷靜地表示他們覺得像就像，沒什麼意見，酷酷直言：「愛就是愛，愛沒有分別。」

李坤城臉書全文：

二字真言

「愛你。」

每當要暫時分開

妳都會這樣對我說

起初總是呆了一下

現在我也已學會

揮手時同樣對妳說「愛妳。」

新春拜年 交杯飲酒

一杯 一杯 再一杯 敬妳

然後躺倒在床上 睡著

忘了 曾經對妳說過什麼

酒醒過來 妳取笑我

妳給我看微醺時的影片

乾杯 乾杯 再乾杯 愛妳

笑了 我有記住妳的甜蜜

忘我的手 搖擺舉杯 敬酒告白

酒後真言 每一句話 我都是說「愛妳。」

再見

待會兒見

或明天見

我們從未超過一天不見

也從來不曾說 再見

二人每天都得分開

每天都會深情送別

每ㄧ次也都很期待聽妳說「愛你。」

2016/02/14 西洋情人節 二字真言告白