孟靜嫻其實是綠茶婊！　「2心機手段」挑釁甄嬛慘死…5暗黑細節曝光

記者田暐瑋／綜合報導

甄嬛入宮後危機四伏，對手一個接著一個來，但自從她回宮後，便有如開外掛一般，任何事都看似能未卜先知，並提前做預防，她和果郡王之間瀰漫著一股曖昧氣息，這讓聰明的孟靜嫻一眼就看了出來，且處處故意炫耀試探，戲中劇情她不小心服毒被誤殺，但有網友猜測，其實這一切只是甄嬛將計就計，替自己和浣碧除了一個心頭大患。

【朧月是心機蘿莉】

甄嬛不惜犧牲自己的孩子來扳倒皇后，營造出遭皇后惡意推倒的假象，但這一切過程其實都被年紀還小的朧月看在眼裡，在皇帝質問皇后陷入膠著時，朧月卻突然大哭著說：「皇額娘她推了熹娘娘，她推了熹娘娘！」一秒點燃皇帝怒火，也讓皇后跳到黃河裡也說不清。

但事實上，甄嬛計畫此事時，並沒讓朧月參與其中，朧月卻能演出一場好戲「面不改色的說謊」，雖然這對扳倒皇后有絕大幫助，但當時鏡頭拍到甄嬛的臉上浮現了複雜神情，似乎是沒料到年紀小小的朧月已有如此心機。

▲聽到朧月說謊時，甄嬛臉色大變。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



網友推測，朧月因為長期聽到敬妃心疼甄嬛遭到皇后欺負，加上不久前才不小心聽到甄嬛、敬妃、端妃等人策劃著扳倒皇后的對話，回宮後敬妃又再三叮囑她要幫助甄嬛不被皇后欺負，這樣的「耳濡目染」之下，讓她幼小的心靈開始對皇額娘有不好的印象，會這樣幫忙陷害皇后也不足為奇。

【小允子暗戀甄嬛】

甄嬛剛入宮時，某天發現小允子因為哥哥重病偷偷哭，她趕緊讓小允子前往探望，更派了太醫診治，從此成了小允子心中的活菩薩。小允子雖然是個太監，但心裡始終是個男人，在甄嬛還沒被寵幸時期，某次除夕夜裡，宮女佩兒脫口小允子剪了張甄嬛的小像，讓人猜測他一開始的感激之情，到後期似乎慢慢地產生化學變化。

▲小允子剪了甄嬛小像。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



小允子在被揭發後，表情似乎有些慌張，且這張小像被藏於他的袖口之中，當甄嬛要求他拿出時，他從袖子掏出的表情顯得異常小心翼翼及珍視，這張小像逼真到一眼就能讓人認出是甄嬛本尊，但身為一個太監，不可隨意盯著小主們瞧，他能剪出個極其逼真的小像，可見對甄嬛的樣貌相當熟悉，很有可能常偷偷盯著甄嬛瞧。

【蘇培盛成為甄嬛戰隊反遭皇帝孤立】

蘇培盛、槿汐因為對食一事被打入慎刑司，甄嬛費盡心思終於救出兩人，當他趁空到甄嬛宮中道謝時，甄嬛「賜座」給了他極大的禮遇，這對於太監來說，是至高無上的恩典，同時他深知不只皇后陰狠，就連服侍幾十年的皇帝在自己遇難時，也不看在過去的主僕情份上幫忙一把，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，甘心成了甄嬛戰隊一員。

▲蘇培盛成為甄嬛戰隊。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



在皇后被扳倒後，甄嬛又被揭發和果郡王的私情，甄嬛遭到軟禁，果郡王則被發配邊疆戍守，其中一個橋段是雍正原諒了甄嬛，轉頭問了蘇培盛意見，蘇培盛先是直言此事與甄嬛無關，當雍正說出：「是允禮的錯！」蘇培盛又替果郡王求情：「果郡王不敢悖逆皇上。」和甄嬛先前所求情的話一模一樣。

▲蘇培盛替果郡王和甄嬛求情，被雍正孤立。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



有網友猜測，因為這句話，讓雍正起了疑心，開始對蘇培盛有了防範，當雍正下定決心要甄嬛毒殺果郡王時，他轉而吩咐小廈子叫來甄嬛，並全程監視甄嬛完成任務，從頭到尾不見向來最親信的蘇培盛身影，似乎就是擔心蘇培盛串通甄嬛，留下果郡王活口。

【孟靜嫻其實是心機婊】

孟靜嫻因為鍾情果郡王多年，從少女等成了老姑娘，最後因為雍正賜婚，才如願成了側福晉，劇中她個性看似溫婉安分，卻有人認為其實她城府頗深。心思縝密如孟靜嫻，一開始聽到果郡王是被發現私藏浣碧的小像促成這門婚事，但嫁入王府後，卻發現果郡王對待浣碧並沒有那麼恩愛，既然說小像看起來也和甄嬛頗為神似，前後一兜起來，她其實早就猜到小像是甄嬛，而不是浣碧。

某天果郡王帶著孟靜嫻入宮請安，路上巧遇甄嬛，孟靜嫻當著甄嬛的面放閃，一下披披風、一下主動握住果郡王的手，就連在宮中嬪妃面前，說出來的話都是甜到不行，還會激起果郡王的同情心，惹得果郡王出言關心，雖然劇中沒有說出爭風吃醋的台詞，但甄嬛和孟靜嫻之間的眼神流轉，都印證了她把甄嬛當作情敵的想法。

▲孟靜嫻故意在甄嬛面前放閃。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



另一個加深孟靜嫻早就知道果郡王和甄嬛有私情的論點，就是她在懷孕後，第一時間不是向皇帝或是皇后報喜，而是第一個到甄嬛面前炫耀，還說出了「發現浣碧並非和王爺兩情相悅」的事實，甄嬛意識到她可能已經猜到自己和果郡王之間的情意，才說出了「疑心易生暗鬼，不多慮的才是聰明人」這句看似忠告的警告。

▲看到孟靜嫻和果郡王放閃，甄嬛表情複雜。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



【甄嬛殺了孟靜嫻？！】

孟靜嫻在劇中看似是成了甄嬛的替死鬼，倒楣被皇后的心腹剪秋毒害，而小說中真正毒殺孟靜嫻的其實是浣碧，殺人動機是孟靜嫻向甄嬛坦承已懷孕的一段話，讓浣碧擔心自己地位不保，才會想殺人滅口。但網路上對電視劇情的發展有另一種看法，認為這一切其實是甄嬛借刀殺人的計謀。有部分網友提出以下論點，在導演每個鏡頭都是劇情發展關鍵的前提下，弘曕其實並沒有見過孟靜嫻，就算見過也不會很熟，但在家宴上，弘曕卻跑向了孟靜嫻身邊，要求孟靜嫻餵湯羹，讓人相當疑惑。

同樣的重點，在導演鄭曉龍不浪費任何一幕鏡頭的前提下，每個角色的眼神和動作都可能暗藏深意。在孟靜嫻淺嚐一口湯羹，準備要餵食弘曕時，鏡頭給了弘曕一個特寫，這時候弘曕的眼神斜看著眼前的湯羹，嘴巴緊緊閉著，表情看起來相當防備，因此被猜測甄嬛其實早就安排好弘曕這個暗樁，叮囑兒子絕對不可以開口吃下那碗湯羹，而仔細觀察後也的確發現，甄嬛從頭到尾一口都沒有喝過湯羹。

▲看到孟靜嫻要餵食湯羹，弘曕露出的表情令人玩味。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



支持甄嬛殺害孟靜嫻這派的網友指出，剪秋為了替皇后報仇，命令江福海找來鶴頂紅，但當時的後宮全是甄嬛的勢力，四處遍及眼線，大家也都深知皇后和甄嬛勢不兩立，因此剪秋在半路上打開送給甄嬛的餐盒，宮女有可能早就偷偷通報，說不定還能得到甄嬛的賞賜，而甄嬛才會借刀殺人，想著可以藉機除掉孟靜嫻，又可以一次扳倒皇后。

▲剪秋成了甄嬛借刀殺人的棋子。（圖／翻攝自YouTube／乐视视频官方频道 Letv Official Channel）



孟靜嫻吃下的湯羹中含有鶴頂紅，而鶴頂紅就是所謂的砒霜，學名是三氧化二砷，是一種有毒的化學物質，可以還原成毒性猛烈的氫化砷，據網路資料記載，發作時間快慢會依照服用量和胃的充盈程度有所不同，最快約15至30分鐘，慢的會拖到4至5小時。

也因為不可能剛喝下湯羹就毒發吐血，有人猜測，甄嬛深知如果孟靜嫻出事，浣碧就有可能被懷疑是嫉妒而下毒，所以除了在得知剪秋要在自己和六阿哥的湯羹下毒後，就也命人偷偷在孟靜嫻食物中放毒，才能讓雍正深信浣碧與此事無關，洗輕自家人的嫌疑。

【槿汐是三面間諜】

一名擅長分析歷史事件的部落客分析，崔槿汐是甄嬛的心腹，卻曾3度背叛主子，第一次是甄嬛誤穿「純元皇后故衣」，槿汐曾透露純元皇后對自己有過救命之恩，自然對純元的任何事都非常上心，不可能不記得純元第一次進王府的服裝，且太監當時也曾說，衣服是從皇后宮裡出來的，推測槿汐當時服侍甄嬛不久，還沒有完全忠心，因為猜到了這事是皇后的意思，才會不敢揭發，擔心惹禍上身。

▲槿汐。（圖／翻攝自微博）

第二次是甄嬛回宮，槿汐曾透露自己服侍過一位太妃，卻沒有說出名號，表示這位太妃的身份不宜聲張，直到舒太妃出場後，被發現她描述的太妃特徵和舒太妃個性非常相似，加上舒太妃已經出家，在宮中的確不便再提起，因此推斷她和舒太妃曾經是主僕關係。也因為這層關係，推測槿汐力勸甄嬛回宮，甚至不惜犧牲自己和皇帝心腹蘇培盛結為夫妻，就是為了要保護舒太妃親孫的安全，同時也要為舒太妃兒子「果郡王」報仇。

▲甄嬛傳。（圖／翻攝自微博）

第三次是甄嬛和果郡王的兒子被滴血認親，當時祺貴人要對槿汐和浣碧用刑逼供，槿汐勇敢出面承擔，請求皇帝放過浣碧，這個舉動也被認為其實頗有深意，主子犯錯理應由僕人最先受罰，槿汐的身份又是甄嬛宮裡的掌事宮女，一定是最先無法脫離關係的，推測崔槿汐此舉是想賣個人情，也多取得甄嬛的信任，為日後的好日子鋪路。

▲槿汐要替浣碧受罰。（圖／翻攝自微博）