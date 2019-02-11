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搭機捷遇隨充爆炸！　他轉頭嚇歪「女神也搭同一班」偶像還來打招呼

記者潘慧中／綜合報導

謝欣穎除了忙於演藝工作，平常仍不忘和粉絲分享生活點滴，她10日在社群網站PO出第一次搭機場捷運的美照，意外釣出不少網友激動表示有巧遇她，「好幸運能搭到同一班！」她看到後親自回覆對方，相當重視每位粉絲的感受。

▲▼謝欣穎（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

▲謝欣穎第一次搭機場捷運。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

照片中，可以看到謝欣穎站在機場捷運月台，身穿寬大的軍綠色外套，圍上保暖的黑圍巾，沒有刻意偽裝，態度相當親民，下半身則是營造出「下衣失蹤」的錯覺，搭配灰色膝上襪和黑布鞋，儘管天氣偏涼，仍大方辣露絕對領域，纖細雙腿更讓人看了目不轉睛。

▲▼謝欣穎（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

▲▼謝欣穎意外遇到乘客隨充爆炸。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

▲▼謝欣穎（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

一手拖著紅色行李箱的謝欣穎，臉上藏不住興奮，因為這是她第一次搭機場捷運，沒想到，一上車就發生始料未及的事，她在Instagram限時動態上傳車廂內的情況，「乘客隨充爆炸，毒氣攻擊。」

▲▼謝欣穎（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

▲▼謝欣穎在留言區向粉絲打招呼回應當下心情。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

碰巧和謝欣穎搭乘同班次機捷的粉絲在留言區表示：「就算剛好遇到充電器爆炸事件（搖滾區），嚇歪了！還是覺得超級幸運（能搭到同班捷運）！！！！」她看到後親自Tag對方的帳號打招呼：「嚇死我了！而且身上都是爆炸煙味。」心情似乎還有些驚魂未定。

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