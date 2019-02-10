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張柏芝深夜突PO「婚紗照」！　離婚7年多…網友激動：要再婚了嗎

記者潘慧中／綜合報導

張柏芝2011年8月和謝霆鋒公開宣布離婚，獨立照顧2個兒子Lucas和Quintus，事隔7年，她2018年底證實生下第三胎，孩子的爸身份卻始終成謎的同時，9日突然在社群網站曬出婚紗照，讓不少粉絲又驚又喜：「要結婚了？」對此，她也親自回應了。

謝賢談張柏芝。（圖／翻攝自谢霆锋锋行天下歌迷会、張柏芝工作室微博）

▲張柏芝和謝霆鋒離婚7年多。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室、謝霆鋒）

照片中，可以看到張柏芝紮起長髮、別上白紗，襯托出簡約大方的耳飾，展現漂亮的肩頸線條，身穿一襲精美的蕾絲婚紗，胸前透膚布料帶有若隱若現的性感，從下往上拍的視角，看起來格外仙氣逼人。

▲▼張柏芝深夜突PO「婚紗照」！（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝深夜突然PO出婚紗照。（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）

張柏芝2006年和謝霆鋒在菲律賓舉辦小型婚宴，婚紗照隨之曝光，事隔13年再曬出婚紗照，不少網友第一眼看到都驚問：「是不是要辦婚禮了」、「真的要再婚了嗎？」看到粉絲滿滿的疑問，她稍晚在留言區解釋，個人品牌將設計婚紗頭飾，請網友不要看圖說故事。

▲▼張柏芝深夜突PO「婚紗照」！（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）

▲張柏芝連忙在留言區解釋真相。（圖／翻攝自Instagram／cecilia_pakchi_cheung）

事實上，張柏芝在跟謝霆鋒離婚後，曾經受訪談到自己的愛情觀，透露經過一段婚姻之後，對於愛情有了更多感觸：「以前任性的時候可能會亂來，但年紀大了之後，其實可以等待，和不要驚動愛情，這樣才可以長久。」也表示如果真的再談戀愛，會聰明的給予對方空間，不製造任何壓力。

▲▼張柏芝深夜突PO「婚紗照」！（圖／翻攝自微博／過客751953、morning_fung）

▲張柏芝當年和謝霆鋒拍過泳裝婚紗照，也穿過傳統白紗入鏡。（圖／翻攝自微博／過客751953、morning_fung）

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