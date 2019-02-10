詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　直播爆氣嗆酸民：你知道多少人無家可歸嗎

記者潘慧中／綜合報導

機師工會華航分會8日宣布發動罷工，詹惟中當天在臉書發文：「懇請政府吊銷惡質罷工的機師執照！勞資糾紛為何處罰消費者？消基會在哪？」隨即刪文卻湧入部份酸民攻擊，對此，他10日開直播解釋：「我從來沒有講過工會罷工不行。」

▲詹惟中10日開直播解釋12分鐘。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中/就是愛算命）



面對網友批評，詹惟中10日親上火線說清楚，他嚴肅表示並沒有反對罷工，也能體諒機師和其家屬的辛勞，「我從頭到尾都沒有反對這兩件事。」但他認為春節是家人團聚的日子，實在不忍看到部分民眾在機場因無法返家而哭泣。

▲詹惟中表示從頭到尾都沒有反對罷工和機師。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中/就是愛算命）



因此，詹惟中表示他不能接受的是「春節突然罷工的不道德的行為、不厚道的行為，這點我非常堅持。」他希望酸民不要模糊焦點，刪文不代表他錯了，「何必去計較？大家都是辛苦人。」讓他不解的是，即使已經透過刪文表達誠意、並安撫網友情緒，酸民仍不斷攻擊，讓他數度爆氣嗆：「再留言我就把你封鎖！」

▲詹惟中不滿部份酸民不斷留言攻擊他。（圖／翻攝自Facebook／詹惟中/就是愛算命）



詹惟中比讚力挺罷工和機師，但是「勞資雙方的爭議不要讓消費者去犧牲，不要消費我們…你們吵架為什麼要犧牲左鄰右舍？父母吵架為什麼要打小孩？」有人問他是否有算到這件事，他表示：「我還算到勞資雙敗，我怎麼會算不到呢？」他反覆強調自己沒有反對罷工和機師，但不樂見在春節看到這個現象，「你可以告訴我一個期限…提早告訴我們，讓我們更支持你，了解你們的辛苦好不好？」